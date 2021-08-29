"نتفلكيس" تبدأ إضافة ألعاب الفيديو إلى تطبيقها

بدأت شركة خدمة بث الأفلام والمواد الترفيهية عبر الإنترنت "نتفليكس" تجربة إضافة ألعاب الكمبيوتر إلى تطبيقها الخاص بالأجهزة المحمولة بدون أي تكلفة إضافية، من خلال إضافة ألعاب "أشياء غريبة" إلى إصدار تطبيقها الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في دولة بولندا فقط حتى الآن.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن لعبتي "أشياء غريبة: 1984" و"أشياء غريبة3" موجودتان بالفعل في بولندا حاليا ولكن ليس ضمن تطبيق نتفليكس، حيث تم إطلاقهما في عامي 2017 و2019 من خلال ترخيص شراكة وبالتزامن مع بدء عرض الموسمين الثاني والثالث من حلقات المسلسل المستوحاة من هذه اللعبة.

كانت شركة نتفليكس قد أكدت في الشهر الماضي اعتزامها دخول عالم ألعاب الفيديو، مع البدء ببث ألعاب بدون إعلانات للأجهزة المحمولة مثل الهواتف، والكمبيوتر اللوحي والمتاحة بالفعل على خدمتها الحالية بدون أي تكلفة إضافية للمستخدمين.

وتعتبر هذه الخطوة أكبر توسع لشركة نتفليكس منذ أن أطلقت خدمة بث الأفلام والمواد الترفيهية عبر الإنترنت في 2007 ، ثم قيامها بعرض أول عمل فني من إنتاجها عام 2012 بعد أن ظلت لسنوات تعتمد على شراء حقوق عرض الأعمال الفنية من إنتاج الشركات الأخرى.

في الوقت نفسه فإن الدخول إلى عالم ألعاب الفيديو سوف يوسع نشاط نتفليكس من تركيزها الحالي على نشاط عرض المواد الترفيهية عبر الإنترنت، باعتبارها أكبر شركة في هذا المجال رغم المنافسة القوية من جانب خدمات أخرى مثل ديزني بلس، وآبل تي.في ، وأمازون.