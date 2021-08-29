الإمارات تسمح للمطعمين من كافة الدول بالحصول على تأشيرات سياحية

أعلنت الإمارات أنها ستستأنف بدءا من الإثنين استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول وذلك قبيل استضافة معرض اكسبو 2020 العالمي في دبي.

وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد تراجع في الإصابات بكوفيد-19 في الإمارات، التي سجلت الأسبوع الماضي أقل من ألف حالة للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي.

وكانت الإمارات تفرض حظرا على المسافرين من دول معينة.

ونقلت "الفرنسية" عن وكالة أنباء الإمارات إن القرار يأتي "تماشيا مع استراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وانعاش القطاع الاقتصادي".

وبحسب الوكالة فإنّ القرار يشمل "الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع في المطار".

وتستعد دبي لاستضافة معرض اكسبو العالمي ابتداء من اكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر. وتراهن الإمارة على المعرض الذي تأجل افتتاحه لسنة بسبب الفيروس، لاستقطاب ملايين الزوار.

وأظهرت إحصائيات رسمية الشهر الماضي أن إمارة دبي استقبلت في الأشهر الاولى من العام الحالي نحو مليوني سائح رغم جائحة كورونا التي عرقلت حركة السياحة في المنطقة والعالم.

و استقبلت دبي منذ أن أعادت فتح أبوابها للسياح في يوليو 2020 ولغاية ديسمبر أكثر من 1,7 مليون زائر دولي.

وبين يناير 2021 ومايو الماضي، استقبلت دبي مليوني و60 ألف سائح بمعدل إشغال فندقي بلغ 62 بالمئة خلال تلك الفترة.

وبدأت الإمارات حملة وطنية للتلقيح ضدّ كوفيد في ديسمبر بعدما رخّصت للقاحي سينوفارم الصيني وفايزر/بايونتيك الأميركي-الألماني.

ومذّاك رخّصت الإمارات للقاح ثالث هو أسترازينيكا البريطاني السويدي ثم لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 715 ألف إصابة بكوفيد-19، منها 2036 حالة وفاة.