3 صفقات عقارية تجارية بـ1.2 مليار ريال ترفع الأداء الأسبوعي للسوق 29 %

سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 29.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى 4.2 مليار ريال، ويعزى بدرجة كبيرة ارتفاع النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي إلى تنفيذ ثلاث صفقات عقارية تجارية كبرى، وصل إجمالي قيمتها إلى أعلى من 1.2 مليار ريال، على مجموع مساحات ناهز 2.3 مليون متر مربع، وتمت جميعها في مدينة الرياض، شكلت نحو 71 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري، وأعلى من 29 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي.

وجاء تفصيل تلك الصفقات العقارية بالترتيب حسب تاريخ تنفيذ كل صفقة على النحو التالي، الصفقة الأولى: تنفيذ بيع أرض تجارية بتاريخ 19 آب (أغسطس) الحالي، وتقع في حي حطين بإجمالي قيمة 290 مليون ريال، على مساحة ناهزت 56.4 ألف متر مربع، بمتوسط سعر 5.146 ريال للمتر المربع. الصفقة الثانية: تنفيذ بيع عمارة تجارية بتاريخ 23 آب (أغسطس) الحالي، وتقع في حي الرائد بإجمالي قيمة تجاوزت 184.4 مليون ريال، على مساحة خمسة آلاف متر مربع، بمتوسط سعر 36.888 ألف ريال. الصفقة الثالثة: تنفيذ بيع مخطط أرض تجاري بتاريخ 25 آب (أغسطس) الحالي، وتقع في حي الجنادرية بإجمالي قيمة ناهزت 742.4 مليون ريال، على مساحة تجاوزت 2.2 مليون متر مربع.

كما جاء الأداء الأسبوعي للسوق على مستوى القطاعات الرئيسة إيجابيا لجميع القطاعات، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 17.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 15.1 في المائة، واستقرت مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.1 مليار ريال (50.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا أسبوعيا قياسيا بنسبة 46.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.0 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات عند أعلى من مستوى 1.7 مليار ريال (41.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وأخيرا ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 35.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 28.7 في المائة، ليستقر حجم الصفقات عند 331 مليون ريال (7.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

مؤشرات الأداء الأسبوعي الأخرى للسوق العقارية

على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 4.0 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.2 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض جميع قطاعات السوق باستثناء القطاعين الزراعي والصناعي، الذي سجل عدد صفقاته ارتفاعا بنسبة 6.4 في المائة، بينما انخفض عدد صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 4.7 في المائة، وانخفض عدد صفقات القطاع التجاري للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 9.1 في المائة.

وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، سجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.7 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4.3 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاعين الزراعي والصناعي اللذين سجل عدد عقاراتهما المبيعة ارتفاعا بنسبة 5.6 في المائة، بينما سجل عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني انخفاضا للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 3.3 في المائة، وانخفض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 6.8 في المائة. وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 6.1 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 107.9 مليون متر مربع، وتركز الانخفاض على القطاع السكني، بانخفاض مساحة صفقاته المنفذة بنسبة 19.4 في المائة، بينما سجلت مساحة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 239.9 في المائة، وارتفاع مساحة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 4.7 في المائة.

الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية عالميا الربع الأول 2021

أظهرت أحدث إحصاءات الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية، لمختلف دول العالم الصادر عن بنك التسويات الدولية BIS حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية على مستوى العالم بنسبة نمو سنوية بلغت 4.6 في المائة، وهي أعلى نسبة ارتفاع ربع سنوية يسجلها ذلك الرقم القياسي منذ الربع الرابع 2008. في المرحلة ذاتها، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعا عن بالربع الأول نفسه من العام الجاري بنسبة 0.6 في المائة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا سنويا في كل من منطقة اليورو بنسبة 5.2 في المائة، وفي الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7.3 في المائة، وفي اقتصادات الأسواق الناشئة بنسبة 2.4 في المائة. وأظهرت إحصاءات الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية لدى بنك التسويات الدولية BIS، احتلال نيوزيلندا المرتبة الأولى في سلم الأعلى ارتفاعا بين دول العالم على مستوى أسعار العقارات السكنية خلال الربع الأول من 2021، بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 19.0 في المائة، تلتها في المرتبة الثانية لوكسمبورج بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 15.5 في المائة، وحلت في المرتبة الثالثة الدنمارك بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 15.4 في المائة. أما على مستوى الأكبر انخفاضا في الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية للفترة نفسها، فقد حلت الفلبين في المرتبة الأولى بنسبة انخفاض سنوية بلغت 8.3 في المائة، تلتها في المرتبة الثانية رومانيا بنسبة انخفاض بلغت 2.3 في المائة، وفي المرتبة الثالثة جاءت الهند بنسبة انخفاض سنوية بلغت 2.5 في المائة.