الدروس الخصوصية في شرق آسيا .. صناعة مزمنة يصعب الشفاء منها

تبدأ المدرسة الساعة 8:25 صباحا وتنتهي الساعة 3:30 مساء، وربما هنالك ساعة إضافية من أجل ناد للأنشطة المنهجية. حتى الآن، هذا طبيعي جدا - باستثناء أن اليوم قد بدأ لتوه. إن كنت محظوظا، سيكون لديك وقت للذهاب سريعا إلى المنزل لتناول وجبة خفيفة، قبل جولة أخرى من الدروس في مدرسة للتقوية من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الثامنة مساء. تعود إلى المنزل بعد ذلك، تأكل، تقوم بفروضك المدرسية ثم تنهار على السرير قبل استيقاظك وتكرار ذلك كله في اليوم التالي. هذا برنامج عادي لكثير من الأطفال في سن الـعاشرة في طوكيو.بالنسبة إلى الآباء، قد تكلف مدرسة التقوية 500 دولار في الشهر. وإذا قام المعلمون بأداء عملهم بشكل جيد، سينجح أبناؤك في الامتحان في عمر 12 ويدخلون مدرسة إعدادية خاصة مرموقة، ستوصلهم إلى مدرسة ثانوية مرموقة، ومن ثم، ربما بعد مزيد من الأمسيات في مدرسة التقوية، إلى جامعة مرموقة، تهيئ طفلك لحياة من الراحة والنجاح. قد تصل التكلفة بالدولارات بسهولة إلى ستة أرقام. وتشير بعض الدراسات إلى أن العائلات اليابانية والكورية الجنوبية تنفق أكثر من 10 في المائة من دخل الأسرة لكل طفل على التعليم الخاص.إضافة إلى إيجاد عدم المساواة وغيرها من المشكلات الاجتماعية الأخرى، يربط علماء الديمغرافيا التكلفة غير العادية لسباق التسلح بالعلم في شرق آسيا بمعدلات الخصوبة المنخفضة جدا، التي تساوي 1.36 طفل لكل امرأة في اليابان، و1.3 في الصين و0.84 في كوريا الجنوبية. ولذلك كان قرار الصين الحديث باتخاذ إجراءات صارمة ضد الدروس الخصوصية - حيث منعت الشركات التي تدرس مناهج المدرسة من تحقيق الأرباح، ما دفع الأسهم في شركات التعليم المدرجة للانهيار - يبدو منطقيا بعض الشيء.التدريس الخصوصي، كما أخبر الرئيس شي جين بينغ مجموعة من المعلمين، هو "صناعة مزمنة يصعب الشفاء منها". ولكن تحديد التدريس الخصوصي على أنه المشكلة، وفرض الإجراءات الصارمة على العرض وعدم القيام بأي شيء لتخفيف الطلب، يؤدي إلى نتائج عكسية ومصيره الفشل، حتى إنه قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الإنجاب، وليس ارتفاعها. وبدلا من تقييد العرض، يجب على الصين والدول المجاورة في شرق آسيا أن تعالج المخاطر العالية، والامتحانات الصفرية التي تجعل الدروس الخصوصية شائعة جدا في المقام الأول.عندما تصبح الدول أكثر ثراء، هناك تقريبا دائما انخفاض في معدلات المواليد، وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنفاق على التعليم. وقد شرح الفائز بجائزة نوبل جاري بيكر التراجع من حيث الاختيار بين الكمية والنوعية، بدلا من إنجاب عديد من الأطفال، يحصل الآباء على القليل، لكن يستثمرون بتعليمهم عوضا عن ذلك.إن للخيار بعض الامتيازات الفريدة، أولا، عادة ما يستثمر الأهل المبلغ نفسه في كل طفل. كما قال بيكر، قد يقرر شخص غني اقتناء سيارة باهظة الثمن وأخرى غير مكلفة - سيارة فراري للتباهي وسيارة تويوتا للتسوق - لكن لا يخطط أحد للحصول على أطفال مكلفين وغير مكلفين. ثانيا، تكلفة الكمية والنوعية ليست منفصلة، فاتورة مدرستك الخاصة الرسوم مضروبة بعدد الأطفال الذين ترسلهم. يساعد هذا الرابط على شرح انخفاض معدلات المواليد السريع عند تطور الدول. للاستثمار بجميع أطفالك، لا يمكنك إنجاب كثير منهم.إذا أدى تقييد عرض الدروس الخصوصية إلى زيادة تكلفتها، ربما يجد الآباء أنفسهم مجبرين على توظيف مدرسين خاصين أو حتى التخلي عن عملهم مدفوع الأجر لتعليم أطفالهم، فمن المعقول جدا أن رد فعلهم سيكون إنجاب عدد أقل من الأطفال، وليس مزيدا منهم، حتى يتمكنوا من الحفاظ على مستوى الاستثمار لكل طفل. وهذا ليس ما ترغب فيه بكين.يدفع هذا الهوس بالتعليم في شرق آسيا بدرجة أقل بالرغبة في الحصول على أبناء عباقرة - في استطلاعات الرأي، يقول عديد من الآباء اليابانيين إن مدارس التقوية سيئة لأطفالهم - من الأنظمة التي تحرض الأشخاص ضد بعضهم منذ مرحلة مبكرة في الحياة، بمكافآت كبيرة لأولئك الذين يتخرجون في النهاية في أفضل الجامعات.في الصين، يجلس كل طالب لامتحان قبول المدرسة الثانوية على مستوى المدينة في عمر 15. يتم قبول النصف، ولا يملك الآخرون خيارا غير الذهاب لمدارس التدريب المهني. ثم في عمر 18، يتنافس طلاب الثانوية في امتحان القبول الوطني، حيث يبلغ معدل القبول في جامعات الدرجة الأولى - التي تعد ضمانا لأفضل الوظائف - ما يقارب 2 في المائة، وأحيانا أقل من ذلك بكثير. وأخذ الاختبار مرة ثانية يقيد خياراتك الجامعية. وفي ضوء هذه الحوافز، أي والد لن يدفع للمدرس الخصوصي.بدلا من التضييق على الدروس الخصوصية، فإن الإجابة الأفضل إلغاء العناصر التي تجعل مكسب طفل، خسارة طفل آخر. ويعني هذا رفع الامتحانات ذات المخاطر العالية منذ وقت مبكر في الحياة، مثل مسابقات اليابان لدخول المدارس الخاصة الأفضل، وزيادة الاستثمار في التعليم العادي، حتى تصبح مدارس التدريب المهني والجامعات من المستوى الثاني خيارا جيدا، وتشجيع جامعات النخبة لتحديد قوانين الدخول لها بطرق أقل سهولة للتلاعب بها من قبل النظام الشديد القائم على التدريس الخصوصي من أجل الامتحان.هناك دلائل على أن شرق آسيا، المنطقة الأسرع شيخوخة في العالم، تدرك الحاجة إلى تخفيف العبء على الآباء. حيث جعلت اليابان التعليم قبل مرحلة المدرسة مجانيا. وتريد الصين تحسين مدارسها للتدريب المهني. ومع ذلك، فإن المنافسة لدخول جامعات النخبة لا تزال شديدة.يعد هوس الدروس الخصوصية أحد أسباب أداء شرق آسيا الجيد في الاختبارات العالمية التي تديرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان آخر ترتيب في الرياضيات هو: الصين، سنغافورة، ماكاو، هونج كونج، تايوان، اليابان، ثم كوريا الجنوبية، قبل ظهور إستونيا، الدولة الأوروبية الأعلى تصنيفا. وهذا مصدر فخر بحق. لكنه يأتي مع جانب مظلم، هناك القليل من الشعور بالرضا من الحصول على أفضل الأطفال تعليما في العالم إذا لم يبق أي منهم.