سوق أبوظبي للأوراق المالية يخفض عمولات التداول 50%

قال سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم السبت إنه خفض عمولات التداول من 0.05 بالمائة إلى 0.025 بالمائة اعتبارا من أول سبتمبر ، وذلك في ثاني قرار خفض للعمولة يتخذه السوق هذا العام والثالث من نوعه في ثلاث سنوات.

وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في بيانين منفصلين إنهما سيمددان ساعات التداول ساعة واحدة بدءا من الثالث من أكتوبر ، وفقا لـ"رويترز" .

وذكر سوق أبوظبي أن تمديد ساعات التداول سيجعلها تتماشى مع ساعات العمل في العديد من البورصات على مستوى العالم في إطار تحركات لتعزيز النشاط والسيولة في السوق.

وأشار سوق دبي المالي إلى أن الخطوة ستجتذب فئات أوسع وأكثر تنوعا من المستثمرين.