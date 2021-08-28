كوبا تسعى إلى تقنين التعاملات بالعملات المشفرة

ذكر تقرير اليوم أن الحكومة في كوبا تسعى إلى تقنين وتنظيم الاستخدام المتنامي للعملات المشفرة في الجزيرة، حيث تزداد تعاملات المواطنين بها لتفادي الضوابط التي تطبقها الدولة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي الكوبي قوله أمس الجمعة إنه بصدد إعداد قواعد تنظم الاستخدام القانوني لمثل هذه العملات في التعاملات التجارية، وإصدار تراخيص لمقدمي الخدمات المرتبطة بهذه الأصول

الافتراضية.

وأشار البنك إلى أن "بيتكوين" و"ايثيروم" وليتكوين" و"تيثر"، هي العملات المشفرة الأكثر استخداما في كوبا.

وأوضحت بلومبرج أن مواطني البلاد التي تطبق مستويات مرتفعة من الضوابط على رأس المال، والتضخم، يقدرون قيمة هذه العملات الافتراضية لاستقلالها عن الضوابط التي تضعها الدولة، وكسبيل للتهرب من القواعد المنظمة للعملات الأجنبي، ولادخار أموال بالخارج.