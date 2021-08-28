الصحة : متحورات كورونا سريعة الانتشار .. وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها

أوضحت وزارة الصحة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار ، وشددت على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها بإذن الله، مهيبة بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية

والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (234) حالة مؤكدة وتعافي (409) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3537) حالة منها (978) حالة حرجة .

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(543796) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (531733) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8526) حالة -رحمهم الله جميعاً-، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).