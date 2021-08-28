ضربة أخرى لإمدادات الغاز في أوروبا .. "جازبروم" تسحب بعض عروضها

ذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة أن وحدة تابعة لشركة جازبروم الروسية العملاقة للنفط والغاز سحبت بعض عروضها لبيع الغاز الطبيعي من روسيا، ما يزيد مخاوف السوق بأن إمدادات الغاز الجديدة من روسيا قد تأتي متأخرة للغاية لهذا الشتاء.

وقالت المصادر إن شركة "جازبروم اكسبورت" توقفت عن عروض الغاز للتسليم في الربع الأول والعام المقبل بأكمله على منصتها الإلكترونية للبيع الأربعاء الماضي.

يأتي التغيير فى أعقاب صدور حكم قضائي في دوسلدورف ضد مالك خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم2" والذي يربط روسيا بألمانيا.

وأوضح مصدران فى جازبروم أن الأمرين لا صلة بينهما، لكن تجارا أوروبيين على حافة الهاوية، حيث ينفد الوقت أمام إعادة ملء مستودعاتها من الغاز المستنفذة، وذلك قبل بداية الشتاء، عندما يزيد الطلب للتدفئة.

