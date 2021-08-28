بعد نجاح لقاح كورونا .. "بيونتيك" تعتزم إنتاج لقاحات مضادة لأمراض السل والملاريا

تخطط شركة تصنيع اللقاحات الألمانية "بيونتيك" إنتاج لقاحات مضادة للملاريا والسل في إفريقيا.

وأعلنت الشركة التي تتخذ من مدينة ماينتس الألمانية مقرا لها اليوم أنها تدرس تطوير خيارات الإنتاج المستدام في رواندا والسنغال.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوجور شاهين: "هدفنا هو تطوير لقاحات في إفريقيا وبناء قدرات إنتاج مستدامة للقاحات من أجل تحسين الرعاية الطبية على نحو مشترك".

وأوضح شاهين أن القرار بشأن دراسة خطط الإنتاج في رواندا والسنغال يأتي عقب توصيات الاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة التابعة له، مضيفا أنه من المحتمل أن تكون منشآت الإنتاج هناك داخل مراكز لقاحات مستقبلية تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأعلنت الشركة عقب اجتماع مع رئيسي رواندا والسنغال، بول كاغامي وماكي سال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أنه من المخطط إنتاج لقاحات مضادة للملاريا والسل لأفريقيا بتقنية الحمض النووي الريبوزي الناقل في إطار برنامج التطوير الخاص ببيونتيك.

وكانت الشركة أعلنت في يوليو الماضي أنها ستطور لقاحا ضد الملاريا. وبحسب بيانات الشركة، من المقرر أن تبدأ الدراسة السريرية في نهاية عام 2022 ومن المقرر أيضا أن تبدأ في العام المقبل دراسة سريرية للقاح ضد السل. وتعد الملاريا من أخطر الأمراض المعدية في العالم.

تم إطلاق المبادرة في عام 2017 تحت رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين لتشجيع الاستثمار الخاص في إفريقيا وتشمل 12 دولة أفريقية.

وبحسب المبادرة ، تستورد دول الاتحاد الأفريقي حاليا 99 % من لقاحاتها. وبحلول عام 2040، يجب أن تكون النسبة 40 %.

وبحسب "الألمانية وسط أزمة فيروس كورونا، طلب الاتحاد الأفريقي من أوروبا في يوليو بذل المزيد من الجهود لمعالجة عدم المساواة العالمية في توزيع اللقاحات.

وفي اجتماع تضامن مجموعة العشرين مع إفريقيا، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضا إلى مزيد من الالتزام بالإنتاج المستقل للقاحات فيروس كورونا في إفريقيا.