المخابرات الأمريكية: كورونا نتيجة لحادث في مختبر

نشرت وكالة المخابرات الأمريكية اليوم تقريرا رفعت عنه السرية عن منشأ فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وقالت إن أحد عناصر أوساط المخابرات يقيم بثقة متوسطة بأن أول إصابة بشرية كانت على الأرجح نتيجة لحادث في مختبر.

وقالت أوساط المخابرات الأمريكية إن فيروس كورونا لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي وإن المسؤولين الصينيين لم يكن لديهم علم بالفيروس قبل تفشيه المبدئي.

وظهر كوفيد -19 على نطاق صغير في ووهان بالصين.

وأكدت المخابرات الأمريكية بأنه لن يكون بإمكانها تقديم تفسيرا نهائيا محددا بشكل أكبر عن أصل كوفيد-19 بدون توافر معلومات جديدة.

وأشار التقرير إلى أن ثلاثة عناصر بأوساط المخابرات عجزت عن التوصل لتقييم مع ترجيح بعض المحللين أن يكون منشأ الفيروس طبيعيا وآخرون يقول إن أصله معملي.

وما زالت أوسط المخابرات الأمريكية منقسمة بشأن المنشأ المرجح بشكل أكبر لكوفيد -19.