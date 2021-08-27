الصين تعتزم حظر إدراج بعض الشركات الرقمية في أمريكا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الصين تعتزم حظر إدراج الشركات التي تحوز الكثير من المعطيات الحساسة في الولايات المتحدة، وسط توترات صينية أميركية طاولت القطاع الرقمي.

لطالما شجعت الصين التوسع الدولي لشركاتها العامة والخاصة، ويقوم العديد منها بجمع تمويلات في البورصات الأميركية للنمو. ولكن في سياق الخصومة المتصاعدة مع واشنطن، تخشى بكين تسرب البيانات المهمة التي راكمتها شركات رقمية عملاقة إلى الخارج.

وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، أبلغت الجهات الصينية المعنية مؤخرا بعض الشركات أن تلك التي تحوز كميات كبيرة من المعطيات الحساسة لن تكون قادرة مستقبلا على جمع التمويلات في الولايات المتحدة.

لكن الصحيفة اليومية المتخصصة في أخبار قطاع الأعمال لم تذكر مصادرها، ولا يُعرف تاريخ بدء تطبيق الإجراء. وأضافت الصحيفة أنه سيكون على الشركات التي ترغب في جمع تمويلات في الولايات المتحدة أن تحصل أولا على موافقة السلطات الصينية. أظهرت بكين في الأشهر الأخيرة حزما تجاه العمالقة الرقميين في ما يتعلق بممارسات منتشرة حتى الآن، لا سيما في مجال المعطيات الشخصية بحسب الفرنسية.

وقد اتخذت السلطات في يوليو تدابير ضد شركة "ديدي" بعد اقدامها على ادراج في البورصة في الولايات المتحدة سمح لها بجمع 3,7 مليارات يورو. ومذاك، يستهدف "أوبر الصين" تحقيق يتعلق بجمعها للمعطيات الشخصية.

تشهد الشركات المرتبطة بالإنترنت حيوية في الصين حيث سمحت تشريعات البيانات المتساهلة نسبيا في السابق وغياب المنافسين الأجانب بظهور عمالقة محليين.

لكن بكين تسعى في الأشهر الأخيرة إلى زيادة تنظيم القطاع المزدهر. وأقرت الأسبوع الماضي قانونا شاملا لمنع تعسف العمالقة الرقميين في جمع المعطيات الشخصية عبر الإنترنت. ونشرت الصين الجمعة مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الرقابة على استخدام الخوارزميات.