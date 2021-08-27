الفيدرالي الأمريكي: قد نبدأ سحب الإجراءات التحفيزية نهاية العام

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم إن التعافي الاقتصادي الأمريكي في طريقه للعودة إلى سوق عمل قوي، وإن البنك المركزي قد يبدأ في سحب إجراءاته التحفيزية بحلول نهاية العام.

و شدد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل رفع سعر الفائدة القياسي ولن يتفاعل مع ضغوط التضخم المؤقتة. وحذر من أن "السياسات التي تُعتمد في توقيت غير مناسب يمكن أن تكون ضارة جدًا" في الظروف الحالية.

وقال باول اليوم إن الاقتصاد الأمريكي يواصل إحراز تقدم في اتجاه معايير البنك المركزي الأمريكي لتقليص برامجه للطوارئ في وقت الجائحة، وذلك في تصريحات تضمنت دفاعا عن الرؤية بأن التضخم المرتفع في الوقت الحالي من المرجح أن يكون عابرا، ودون أن يشير إلى توقيت أي تحول في السياسة.

وفي تصريحات معدة لخطاب أمام مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي، أشار باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيظل صبورا بينما يحاول إعادة الاقتصاد إلى التوظيف الكامل، مكررا القول إنه يريد تجنب ملاحقة التضخم "المؤقت" والإحباط المحتمل لنمو الوظائف خلال هذه العملية.

وفيما يتعلق بالقرار الوشيك المحتمل لمجلس الاحتياطي الاتحادي لبدء تخفيض مشترياته الشهرية من الأصول البالغة 120 مليار دولار، قال باول إن الأسابيع التي تلت اجتماع سياسات المجلس في يوليو "جلبت مزيدا من التقدم" نحو إصلاح سوق الوظائف، مع إضافة ما يقرب من مليون وظيفة، وأنه يجب أن يستمر التقدم.

لكن باول قال إن ذلك تزامن أيضا مع "زيادة انتشار السلالة دلتا. سنجري تقييما دقيقا للبيانات الواردة والمخاطر التي تظهر"، مشيرا إلى أن مناقشات الاحتياطي الاتحادي حول الوقت المحدد لبدء تقليص برنامج شراء السندات لم تتوصل لحل بعد، ويجب الآن النظر فيها في ظل المخاطر الصحية والاقتصادية التي تشكلها سلالة فيروس كورونا شديدة العدوى بحسب "وكالات ".

يقول مسؤولو المجلس إنهم يتوقعون إلى حد كبير أن تجدد الأزمة الصحية لن يؤدي إلى خروج الانتعاش عن المسار الصحيح. لكنه أجبر البنك المركزي نفسه على نقل مؤتمره جاكسون هول من منتجع جبلي في وايومنج إلى فعالية افتراضية للعام الثاني على التوالي.

وتستند توقعات استمرار نمو الوظائف لأسباب منها إعادة فتح المدارس وتخفيف قيود رعاية الأطفال والعودة المطردة إلى الإنفاق الاستهلاكي على الأنشطة التي تشهد تواصلا عن قرب، وهي تطورات قد تتأثر سلبا بالتفشي.

وقال باول في تصريحاته إن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي "يتوقعون استمرار خلق فرص عمل قوية. وسوف نعرف المزيد عن تأثيرات السلالة دلتا... في الوقت الحالي، أعتقد أن السياسة في وضع جيد.. وكالعادة، نحن مستعدون للتكيف".