الأسهم الأمريكية تنتعش وتسجل إغلاقا قياسيا مع تهدئة باول لمخاوف التحفيز

انتعشت وول ستريت اليوم، وسجل ستاندرد اند بورز وناسداك أعلى مستوياتهما عند الإغلاق للمرة الرابعة هذا الأسبوع، إذ هدأت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول في مؤتمر جاكسون من المخاوف بشأن الجدول الزمني لتقليص التحفيز وجعلت المستثمرين يدخلون عطلة نهاية الأسبوع ومعنوياتهم تميل للشراء.

وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب أسبوعية.

وفي تصريحاته المعدة سلفا، أحجم باول عن تقديم صورة أوضح فيما يتعلق بتوقيت تقليص البنك المركزي لعمليات شراء الأصول أو رفع أسعار الفائدة، وهي العناصر الرئيسية لسياسته النقدية الحذرة التي تهدف إلى مساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن الجائحة.

ووفقا لرويترز بناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 241.63 نقطة بما يعادل 0.69 بالمئة إلى 35454.75 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 39.33 نقطة أو 0.88 بالمئة إلى 4509.33 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 180.08 نقطة أو 1.2 بالمئة إلى 15125.89 نقطة.

