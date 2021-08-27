ارتفاع أسهم يوفنتوس وسط توقعات بشأن بيع رونالدو إلى مانشستر سيتي

ارتفعت أسعار أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي بنسبة 4.2 بالمئة خلال أكثر من شهر، وسط تكهنات إعلامية بشأن إمكانية بيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق مانشستر سيتي الانجليزي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن يوفنتوس يسعى للحصول على ما يتراوح بين 25 و30 مليون يورو نظير بيع رونالدو 36 عاما المتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي يقضي العام الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي كان قد ضم اللاعب من ريال مدريد الإسباني في عام 2018.

ويذكر أن يوفنتوس يخسر خدمات رونالدو العام القادم بدون مقابل عندما ينتهي تعاقده مع النادي.

وسوف يؤدي انتقال رونالدو إلى خفض فاتورة الرواتب في يوفنتوس، حيث يتقاضى النجم البرتغالي زهاء 30 مليون يورو سنويا، بموجب شروط عقده المبرم مع النادي، حسب شبكة سكاي سبورتس الاخبارية.

وفي وقت سابق اليوم، نفى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم وجود احتمالات لتعاقد النادي مع رونالدو ليلعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا "نحن لم نفكر في هذا الأمر".