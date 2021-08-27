الصين: ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة 92.1 %

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية في الصين، اليوم الجمعة، ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة في البلاد بنسبة 92.1 في المئة على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام لتصل إلى حوالي 2.79 تريليون يوان (حوالي 430 مليار دولار أمريكي).

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إن الفترة من يناير إلى نهاية يوليو الماضيين، شهدت زيادة أرباح الشركات المملوكة للدولة والتي تدار بشكل مركزي بنسبة 88.8 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 1.85 تريليون يوان، وفقا للوزارة.

وسجلت الإيرادات الإجمالية للشركات المملوكة للدولة زيادة 26.6 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 41.44 تريليون يوان.

كما ارتفعت إيرادات الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا بنسبة 24.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 23.28 تريليون يوان.

وفي نهاية شهر يوليو، بلغت نسبة الديون إلى الأصول للشركات المملوكة للدولة في البلاد 64.3 في المئة، بتراجع نسبته 0.2 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيانات.