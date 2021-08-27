ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2% .. "برنت" عند 72.70 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم ، محققة أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، إذ بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك قبل إعصار كبير من المتوقع أن يضرب أوائل الأسبوع المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار بما يعادل 2.3 في المائة لتبلغ عند التسوية 72.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار أو اثنين بالمئة ليبلغ سعر التسوية 68.74 دولار.

وهذا أعلى إغلاق لبرنت منذ الثاني من أغسطس ولغرب تكساس الوسيط منذ 12 أغسطس.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت أكثر من 11 في المائة، وارتفع غرب تكساس الوسيط بأكثر من عشرة في المائة، وهي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لكليهما منذ يونيو 2020.

ووفقا لرويترز قال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا: "التعاملون في الطاقة يدفعون أسعار النفط الخام للارتفاع تحسبا لاضطرابات على صعيد الإنتاج في خليج المكسيك وفي ظل التوقعات المتزايدة بأن أوبك قد تكبح زيادة الإنتاج بالنظر إلى تأثير السلالة دلتا مؤخرا على طلب الخام".

أغلق منتجو النفط اليوم 59 في المائة من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك مع اقتراب العاصفة نحو حقول النفط البحرية الرئيسية في الولايات المتحدة، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن حفارات النفط الأمريكية ارتفعت خمسة إلى 410 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020. وفي أغسطس، أضافت شركات الطاقة 25 حفارا نفطيا، وهو أكبر عدد في شهر منذ يناير، مما رفع عدد الحفارات 12 شهرا على التوالي للمرة الأولى منذ يوليو 2017.

