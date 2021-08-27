المملكة المتحدة .. مكتب البريد يكافح للتعافي من تداعيات قضية الحاسوب

هناك عدد قليل من الشركات التي يجب أن تضمن أنها لا تبعد أكثر من ثلاثة أميال عن 99 في المائة من عملائها. يجب أن تضع غرضا اجتماعيا قبل الربح – أو على الأقل على المستوى نفسه.مكتب البريد الذي تتم زيارة فروعه البالغ عددها 11500 فرع أكثر من تسعة ملايين مرة كل أسبوع في المملكة المتحدة، من هذه الفئة.لكن ليس كل شيء على ما يرام في المؤسسة التي يبلغ عمرها 361 عاما. فضلا عن محاولة إعادة تحديد أهميتها وإيجاد طريقها في الأسواق متزايدة المنافسة، فإنها تواجه أسئلة طويلة الأمد حول بقائها نتيجة لفضيحة مؤلمة خربت العلاقة مع عديد من مديري فروع البريد التابعين لها، الذين حاكمتهم خطأ. تداعيات القضية ستجبرها على الذهاب متذللة إلى الحكومة في وقت لاحق من هذا العام للمطالبة بمئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لدعم مواصلة عملها.حتى بعد المضي قدما في قضية الفضيحة، سيواجه مكتب البريد أسئلة طويلة المدى حول ما إذا كان نموذج العمل الخاص به لا يزال يعمل. تقول البروفيسورة باربرا كاسو، من كلية بايز للأعمال، "يبدو أنه غير قادر على تحقيق إيرادات جديدة. إنه على مفترق طرق وعليه حقا اتخاذ قرار بشأن ما يريد أن يكون".يبدو أن جولة أخرى من خفض التكاليف وإعادة الهيكلة ستكون حتمية، لكنه يخاطر بمزيد من تقويض العلاقات مع الشعب. تم إخبار سامي أحمد أخيرا، وهو مدير مكتب بريد، أن فرعه الذي يعود تاريخه إلى 190 عاما في هاوورث، غرب يوركشاير – بالقرب من المكان الذي كتبت فيه الأخوات برونتي معظم رواياتهن – سيتم إغلاقه واستبداله بامتياز في متجر طعام على بعد عشر دقائق أسفل تل شديد الانحدار. في غضون أيام نظم المجتمع المحلي عريضة من ألف توقيع لمعارضة الإغلاق.يقول أحمد، "كان مكتب البريد يخطط خلف الكواليس. لا أرى السبب في رغبتهم لنقله إلى هناك، عدا أنهم يريدون خفض التكاليف وتوفير البنسات".منذ أن تم استبعادها من خدمة توصيل شركة "رويال ميل" التي تمت خصخصتها في عام 2012، كانت المجموعة المملوكة من قبل الدولة، التي تجمع الخدمات المصرفية والبريدية مع عمليات السفر، ودفع الفواتير والأمور الحكومية ذات الصلة بالبيروقراطية، تعمل ككيان تجاري يكافح لتحقيق الأرباح في الأسواق التنافسية.لكن على عكس معظم الشركات، لدى مكتب البريد هدف اجتماعي أيضا. وفرت فروعه خط حياة حيوي خلال جائحة فيروس كورونا، خصوصا في القرى الريفية حيث أغلقت المتاجر وفروع البنوك وحيث لا تزال تقدم خدمات ضرورية للشركات الصغرى وكذلك لكبار السن والمحتاجين.على مدى العقد الماضي، طلب مكتب البريد أكثر من ملياري جنيه استرليني من استثمار الحكومة لتحديث شبكته. وقد تلقى 227 مليون جنيه استرليني من الحكومة في 2021 / 2022 بما في ذلك إعانة قدرها 50 مليون جنيه لإبقاء أربعة آلاف مكتب بريدي ريفي قيد العمل – وهو انعكاس للحساسية السياسة تجاه إغلاق مكاتب البريد.الآن يحتاج إلى ملايين أخرى من الحكومة لمساعدته في دفع تعويضات بسبب فضيحة مرتبطة بنظام الحاسوب الخاص به "هورايزون". وقد أدى ذلك إلى مقاضاة خاطئة لعشرات الأبرياء من مديري مكاتب البريد الفرعية الذين دمرت حياتهم عندما زج بهم في السجن وعانوا الإفلاس، وانهيار الزواج، والمشكلات الصحية فيما وصفه النواب بأكبر إجهاض للعدالة في الآونة الأخيرة.سيتعين على مكتب البريد أن يطلب دعما كبيرا في المراجعة الشاملة للإنفاق الحكومي المقبلة في الخريف، التي تحدد ميزانيات الوزارات للأعوام الثلاثة المقبلة. ويجادل بأنه يمكن أن يسهم في طموحات رئيس الوزراء بوريس جونسون "لرفع مستوى" المناطق الأكثر فقرا و"إعادة البناء بشكل أفضل" عقب الجائحة. وعلى أي حال، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لكبح عجز 300 مليار جنيه استرليني بعد الجائحة، نادرا ما كانت المنافسة على الأموال الحكومية أكثر شراسة.يقول جريج سميث، عضو برلمان محافظ من باكنجهام، "عندما يريد عامة الشعب رؤية الأموال تتوجه لهيئة الخدمات الصحية والشرطة والمدارس عندها يكون طلبا كبيرا من مكتب البريد لأخذ زيادة كبيرة في الإعانة، أمرا يصعب ابتلاعه بالنسبة لناخبي (...) إنهم ينظرون بالفعل إلى مكتب البريد على أنه خدمة مكلفة".عقد صعبعندما فصل الوزراء شركة "رويال ميل" عن مكتب البريد، كان الهدف تحرير شركة الطرود من شبكة الفروع المنتشرة في سائر أنحاء الدولة والسماح لها بالمنافسة كشركة بريد متخصص مع ظهور التسوق عبر الإنترنت. أعطى الانفصال سيطرة للحكومة على شبكة تجزئة أكبر من أي شركة مملوكة من قبل البنوك البريطانية، لكنه أدى إلى خسارة سنوية قدرها 119 مليون جنيه استرليني في عام 2012.مع أن مكتب البريد حقق أرباحا في عام 2016 - 2017 – أول مرة منذ 16 عاما – فقد انخفض حجم المبيعات السنوي إلى أقل من مليار جنيه استرليني منذ 2014 حيث دمرت الرقمنة بعضا من أعماله الأساسية. وعلى الرغم من أن نمو التجارة الإلكترونية قد أبقى خدمات البريد عند أكثر من ثلثي عائدات مكتب البريد، انهارت معدلات المبيعات الناتجة عن الخدمات الحكومية 80 في المائة منذ عام 2005، حيث انتقلت ضريبة السيارات ودفع المعاشات التقاعدية وامتيازات الأطفال إلى الإنترنت. وفي عام 2019 - 2020، تسببت موجة الدعاوى في خسارته 305 ملايين جنيه استرليني.يقول نيك ريد، المدير التنفيذي لمكتب البريد، إنه يتوقع أن تراوح أرباح التداول بين 35 مليون جنيه استرليني و40 مليون جنيه استرليني في عام 2020 - 2021 مقابل 86 مليون جنيه استرليني في عام 2019 - 2020 عقب ضرب الجائحة لأعمال السفر.تتفاقم الرياح المعاكسة الهيكلية التي يواجهها مكتب البريد في أن ما يقارب 97 في المائة من شبكته يديرها أصحاب الامتياز – إما مديرو بريد مستقلون وإما تجار تجزئة مثل شركة "دبليو إتش سميث".يشكو مديرو مكاتب البريد الفرعية من أنهم خسروا منذ عقد مضى بسبب التحرك تجاه نموذج دفع يقوم على أساس عمولة على كل طرد، أو رسالة أو فاتورة يتعاملون معها. في إطار برنامج تحويل الشبكة الذي تم الإعلان عنه في عام 2010، خسر مديرو مكاتب البريد الفرعية دفعة سنوية ثابتة تضاف إلى العمولة على المعاملات وتحول إلى أساس العمولة فقط. ولتحسين الصفقة حصلوا على استثمارات لتحديث فروعهم وعلى دفعة انتقالية. كان الأمل في أن ساعات العمل الأطول ستجلب مزيدا من المبيعات.لكن تقريرا برلمانيا في عام 2019 عن مستقبل شبكة مكتب البريد وجد أن الرسوم التي تلقاها مديرو فروع البريد مقابل تقديم الخدمات انخفضت من 478 مليون جنيه استرليني في 2012 - 2013 إلى 365 مليون جنيه استرليني في عام 2018 - 2019. يمكنهم كسب أقل من 38 بنسا مقابل التعامل مع طرد واحد. وقد وجد استطلاع منفصل أجراه الاتحاد الوطني لمديري فروع البريد عام 2019 أن ثلاثة أرباع أعضائه حصلوا على أقل من أجر المعيشة بالساعة على المستوى الوطني آنذاك الذي يبلغ 8.21 جنيه استرليني.مارك بيكر، (63 عاما)، هو سكرتير مكاتب البريد الفرعية لنقابة عمال الاتصالات وأدار مكتب بريد لمدة 33 عاما في لاركهيل بالقرب من سالزبوري بلين في ويلتشير. يقدر أن دخله السنوي من عمله لدى مكتب البريد انخفض إلى أكثر من النصف، من 34 ألف جنيه استرليني في عام 2015 إلى 14 ألف جنيه استرليني في عام 2016، وهو يعتمد الآن على أعمال البيع بالتجزئة الخاصة به للبقاء واقفا على قدميه.يعتقد بيكر أن النظام قبل عام 2010 كان يعمل جيدا. قال، "كان يغطي تكاليف وجودنا هنا. كانت الدفعة الثابتة موجودة لمساعدة استمرار عمل الفروع".يقر ريد بأن الأجور تمثل مشكلة، لكنه يقول إن رواتب موظفي فروع البريد زادت 16 في المائة خلال العامين الماضيين. يضيف، "علينا أن نبني على هذا التوازن الاستثنائي بين الاستدامة التجارية وتحقيق غرض اجتماعي أيضا والتأكد من أننا امتياز حديث".الاستدامة التجاريةمكتب البريد مقيد بالتزاماته الاجتماعية. هذا يعني دعم الفروع المنتشرة في جميع أنحاء القرى الريفية وهي في الأغلب ما تكون المتجر أو البنك الأخير في الحي الذي يسمح للعملاء بالدفع نقدا أو بالشيكات. انخفض الدعم الحكومي لفروع مكاتب البريد هذه من 210 ملايين جنيه استرليني عام 2012 - 2013 إلى ما يقارب 50 مليون جنيه استرليني سنويا في سبيل جعل المكتب البريدي مستداما تجاريا.يقول ريد إن الفكرة، التي تم طرحها داخليا عام 2017، كانت إلغاء الدعم الحكومي إلى جانب الدعم للفروع الريفية بحلول عام 2022، لكن هذا غير واقعي الآن. "سيكون من الإنصاف القول إن ظهور الجائحة وبدء الدعاوى سيجعل من ذلك صعبا للغاية".على الرغم من ذلك، يعتقد ريد أنه يمكن تحقيق ذلك بحلول عام 2025 - 2026. "يعد مفهوم ’الاستدامة التجارية‘ أمرا مثيرا للاهتمام لأن من الواضح أن الحكومة تقدم الدعم كجزء من التزامنا وهدفنا الاجتماعي".في حين أن بعض تحديات مكتب البريد فريدة من نوعها، فإن التحول إلى مجتمع غير نقدي، والرقمنة المستمرة في التطور وتغطية الإنترنت في كل مكان تشكل معضلة لمشغلي البريد في جميع أنحاء العالم.تعد المملكة المتحدة غير اعتيادية في عمليتها لتخليص الشبكة من ذراع التوصيل البريدي الذي يتمتع بإمكانية عالية لنمو الإيرادات. لا يزال لدى معظم المشغلين الشبكة المادية التي تجمع بين الخدمات اللوجستية وأحيانا بنوك الادخار أو التأمين في دول مثل اليابان وإيطاليا.يعتقد إلمار تويم، وهو مسؤول تنفيذي كبير سابق في الخدمات البريدية العالمية ويعمل الآن مستشارا، أنها مسألة وقت فقط قبل أن تحذو الدول الأخرى حذو المملكة المتحدة في وضع الشبكة البريدية الملموسة في أيدي الحكومة. يقول، "أنا أميل إلى الاستنتاج أن هذا هو التصرف الصحيح. لقد أخذت مسألة حاجة المجتمع من يد المتعهد ووضعتها في يد الساسة".قامت عدة دول مثل السويد وألمانيا بتسليم المسؤولية عن الشبكة إلى شركاء التجزئة التجاريين، في مقابل تلقيهم عمولة صغيرة. يقول ماتياس كروميل، الرئيس التنفيذي لشركة بوست نورد سويدين، وهي خدمة بريدية مملوكة للدولة هدفها ربحي، إنها أغلقت جميع مكاتبها البريدية في عام 2001 وضمت "متاجر الطرود" إلى محال التجزئة، الأمر الذي أدى إلى استحسان الجمهور بسبب ساعات العمل الأطول.ويسعى ريد إلى اعتماد الأتمتة مثل استخدام أكشاك الخدمة الذاتية في 2000 إلى 3000 فرع، كما فعلت بوست كندا، وهي خطوة يعترف بأنها ستكلفهم وظائف. كما أن لديه طموحا لتأسيس موطئ قدم في سوق تسلم الطرود وتوصيلها، التي قد تصل قيمتها إلى 500 مليون جنيه استرليني بحلول عام 2025، وفقا لما ذكره ريد، والعمل وكيلا للبنوك التي تترك العمل في الشارع الرئيس.في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وقع مكتب البريد اتفاقية غير حصرية مع رويال ميل، ما فتح المجال أمامه لقبول الطرود من شركات النقل الأخرى - التي هي قيد التجربة في 200 متجر مع شركة أمازون وأكثر من ذلك العدد بقليل مع شركة دي بي دي. لكن المنافسة في توزيع الطرود شرسة، وتعني الصفقة أيضا أن رويال ميل – وهي أكبر مجموعة لوجستية في المملكة المتحدة – قد باتت الآن حرة في التعامل مع طرودها في أماكن أخرى.يقول نيك بندلتون، المدير التنفيذي السابق في رويال ميل جروب، "لا أعتقد أن الاتفاقية غير الحصرية ستدر إيرادات إضافية لمكتب البريد"، مضيفا، "لقد كانت لديه ضمانة عالية صورية للإيرادات من رويال ميل".ويشك بيكر أيضا فيما إذا كان مكتب البريد قادرا على النجاح إذا كان أكثر من مقدم خدمات التسلم والتوصيل بقليل، إضافة إلى بعض الخدمات التي تم إدراجها. يقول، "إننا نحصل على بضعة بنسات مقابل الحفاظ على الأشياء سليمة قبل أن يأتي السائقون لأخذها. نحن جميعا نكافح من أجل (هذا العمل) الذي يعمل على إرضاء الجميع، لكن هذا لا يكفي".بالمثل، فإن العمل وكيلا فعليا لبنوك التجزئة سيكون تجارة منخفضة الربح ما لم يصبح مكتب البريد مقرضا مؤهلا تماما، وهو أمر يستبعده ريد بسبب وجود عقبات تنظيمية. يتمثل التحدي على هذا الصعيد في إعادة التفاوض بشأن اتفاقية الإطار المصرفي مع كبار المقرضين في المملكة المتحدة، التي تنتهي في كانون الثاني (يناير) 2023، من أجل منح مكتب البريد عوائد أكبر مقابل معالجة الخدمات المصرفية الأساسية. وستتعزز قدرة مكتب البريد في حال جعلت الحكومة أمر الوصول إلى النقد حقا قانونيا.التفكير بأسلوب الأرض المسطحةمع ذلك، فإن كل هذه الطموحات لإعادة صياغة المخاطر في هذا العمل قد طغت عليها تداعيات فضيحة الحاسوب. أنفق مكتب البريد زهاء 100 مليون جنيه استرليني للمجابهة في قضية أمام المحكمة العليا رفعها 555 موظف بريد فرعيا قبل موافقته أخيرا على دفع مبلغ 57.75 مليون جنيه استرليني لتسوية القضية.جاء القرار في أعقاب حكم شديد القسوة في عام 2019 خلص فيه قاضي المحكمة العليا، بيتر فريزر، إلى أن البرنامج قبل عام 2017 كان يحتوي على أخطاء تسببت في إيجاد تباينات في الحسابات في الفروع. وانتقد إدارة مكتب البريد لرفضها القبول في وقت سابق بأن نظام الحاسوب كان على خطأ، ووصف موقفها بأنه "مكافئ للتشبث بنظرية الأرض المسطحة في القرن الـ21".وكان ممكنا أن تكلف مخالفة مكتب البريد مئات الملايين من الجنيهات. وقد خصص 153 مليون جنيه استرليني لتعويض مديري مكاتب البريد الفرعية الذين عانوا نقصا نقديا تاريخيا في حسابات فروعهم بسبب نظام الحاسوب، لكن لم تتم مقاضاتهم. ومع ذلك، وجد طلب حديث العهد من فريدوم أوف إنفورميشن أن كلفة المخطط قد تصل إلى 311 مليون جنيه استرليني. قال بول سكالي، وزير الشؤون البريدية، في آذار (مارس) 2021، إن الحكومة ستقف وراء برنامج التعويضات الذي "يتجاوز قدرة تحمل الشركة".وتعهد مكتب البريد بالمدفوعات على مراحل حيث تصل قيمة كل دفعة إلى 100 ألف جنيه استرليني تدفع إلى 59 مدير مكتب بريد فرعي مرتبطين بقضية هورايزون، تمت تبرئتهم. لكن يمكن أن يصل التعويض إلى 500 ألف جنيه استرليني في القضايا الأكثر فظاعة، كما يقول نيل هودجيل، محامي عدد من الـ736 متهما لا تزال محاكماتهم قيد النظر.يقول ريد، "مكتب البريد يشعر بحزن عميق ومنزعج للغاية ويتأسف بشدة لما حدث".بمعزل عن ذلك، أقام أكثر من 120 موظف بريد فرعيا دعوى ضد مكتب البريد بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيفهم على أنهم يعملون لحسابهم الخاص أو "كعمال" – الأمر الذي من شأنه أن يمنحهم الحق في المطالبة بإجازة مدفوعة الأجر، ومعاشات التقاعدية، وإجازات مرضية مدفوعة.كل عمليات التقاضي هذه يترتب عليها تكاليف. ففي أحدث تقرير سنوي للشركة حذر مدققو الحسابات من "بي دبليو سي" من أنه في بعض "السيناريوهات السلبية" قد لا يكون لدى مكتب البريد المال الكافي لدفع الفواتير المترتبة عليه - على الرغم من أن الحكومة قالت إنها ستدعمه.ويواجه مكتب البريد تحقيقات مستمرة، بما في ذلك من قبل القاضي المتقاعد السير وين ويليامز الذي يقود تحقيقا قانونيا للوقوف على الأخطاء الكارثية التي وقعت في قضية هورايزون. كما يقول بول مارشال كيو سي، وهو محام لثلاثة من مديري مكاتب البريد الفرعية أعفوا من الخدمة، "لقد حولت الفضيحة ما يمكن القول إنه كان أحد أكثر العلامات التجارية الموثوق بها في بريطانيا إلى علامة تجارية ذات سمية بالغة".يقول ريد - الذي تولى المنصب في أيلول (سبتمبر) 2019 - إن الضرر الذي لحق بسمعة مكتب البريد محدود، لكنه يسلم بحقيقة أن علاقة مكتب البريد مع مديري الفروع التابعين له هي كعلاقة "الوالد والابن". ومن أجل إعادة التوازن إلى هذه العلاقة، فقد قام باختيار اثنين منهم وضمهما إلى مجلس إدارته الرئيس، وهو كذلك يحقق في إنشاء برنامج مشاركة الأرباح مع مديري مكاتب البريد الفرعية عندما يحقق الأرباح.ويعتقد اللورد جيمس أربوثنوت، وهو من أعضاء حزب المحافظين الذي قضى أعواما عدة في الحملات من أجل تحقيق العدالة لمديري مكاتب البريد الفرعية، أن مكتب البريد يمكن أن يعمل كمركز حكومي للقرى والبلدات "بمجرد زوال هذا الضرر المروع الذي لحق بسمعته". يضيف، "أعتقد أن له مستقبلا مشرقا للغاية، لكنني أعتقد أن على الحكومة أن تديره بطريقة أكثر إبداعا".لكن كاسو من جامعة بايز للأعمال تعتقد أن الهدف من مكتب البريد يحتاج إلى إعادة تعريف لأن جميع خطوط كسب الأموال قد ذهبت إلى رويال ميل.وتتساءل كاسو، "هل يجب أن نجعله خدمة عامة ولا نتوقع منه تحقيق الربح؟ أم أن نجعل هدفه تحقيق الربح؟. إنه يحاول أن يجد مكانا ما في المنتصف بين تحقيق الوظيفة العامة وتحقيق الربح. وهذا أمر صعب للغاية".