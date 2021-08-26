"جوجل" و"مايكروسوفت" تعتزمان استثمار 30 مليار دولار لتعزيز الأمن السيبراني

أعلنت شركتا التكنولوجيا الأمريكيتان العملاقتان جوجل ومايكروسوفت اعتزامهما استثمار مليارات الدولارات لتعزيز أمن شبكات المعلومات في ظل تزايد المخاطر التي تهدد

الأمن السيبراني للولايات المتحدة.

وفي اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين من شركات القطاع الخاص وقطاع التعليم لمناقشة الجهود المطلوبة للتعامل مع تزايد المخاطر التي تهدد شبكات وأنظمة المعلومات في الولايات المتحدة، أعلنت شركة مايكروسوفت اعتزامها استثمار 20 مليار دولار وأعلنت جوجل اعتزامها استثمار 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير أنظمة أكثر قدرة على التصدي للهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق والقرصنة المعلوماتية.

ووفقا لمبادرة جديدة وافق المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (إن.آي.إس.تي) الأمريكي على التعاون مع شركات التكنولوجيا والشركاء الآخرين لتطوير إطار عمل جديد لتحسين أمن وتكامل سلسلة الإمدادات في قطاع التكنولوجيا.

وسيقدم المعهد توجيهات لمؤسسات القطاعين العام والخاص بشأن كيفية بناء تكنولوجيا مؤمنة وتقييم أمن التكنولوجيا بما في ذلك التطبيقات مفتوحة المصدر غير الخاضعة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وإلى جانب مايكروسوفت وجوجل، وافقت شركات أمريكية ومؤسسات أخرى مثل آي.بي.إم وترافلرز وكوليشن على الانضمام إلى المبادرة التي يقودها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا وفقا لما ذكرت الألمانية.