العملات المشفرة .. حملة الصين تزيد مكاسب معدني البيتكوين العالميين

يجني المعدنون الدوليون لعملة البيتكوين مكافآت من الحظر الصيني الفعال على الممارسات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما يولد أرباحا أعلى من أي وقت مضى عن طريق ملء الفراغ في إنشاء الرموز الرقمية الذي خلفه المنافسون الصينيون.في حزيران (يونيو) أطلقت أكبر المقاطعات المنتجة للبيتكوين في الصين حملة على تعدين العملات الرقمية التي تعمل بالحاسوب، في إطار محاولة أوسع لخفض انبعاثات الكربون والضغط ضد العملات المشفرة الخاصة في وقت تعمل فيه الدولة على عملتها الرقمية الرسمية.كانت الصين أكبر منتج في العالم لعملة البيتكوين، إذ كانت تمثل نصف الناتج العالمي. وقال المعدنون في أماكن أخرى، إن خمود الإنتاج الصيني فتح السوق أمام المنافسين الآخرين.شين داوني، المدير المالي لـ"هت 8 ماينينغ" Hut 8 Mining، وهي شركة مدرجة مقرها تورونتو، قال، "فكروا في متوسط إنتاج البيتكوين العالمي اليومي على أنه فطيرة. حجم الفطيرة ظل كما هو، وكل معدن موجود قادر على الحصول على قطعة أكبر بكثير".ينشئ معدنو البيتكوين عملات جديدة باستخدام أجهزة حاسوب قوية لحل الألغاز الرياضية. عدد العملات المعدنية التي يمكن إنتاجها كل يوم ثابت، لذلك مع وجود عدد أقل من المنافسين، يكون من الأسهل والأرخص سك عملة جديدة. وقد أدى تحسن الاقتصاد إلى إطلاق رواد الأعمال عمليات تعدين جديدة في دول حول العالم.انخفض إجمالي قوة الحاسوب المخصصة لتعدين البيتكوين على مستوى العالم إلى النصف في أعقاب الحملة الصينية مباشرة، لكنه الآن أقل نحو 30 في المائة مما كان عليه في أيار (مايو)، وفقا لموقع البيانات Blockchain.com.تعتمد ربحية معدني البيتكوين على سعر السوق السائد للعملات، وتكلفة ومقدار الكهرباء المطلوبين لتشغيل الخوادم ومعدل تعدين الوحدات. ارتفاع البيتكوين من نحو 30 ألف دولار إلى 50 ألف دولار، يمكن أن يضيف حافزا إضافيا للمعدنين.قال فيورنزو مانجانيلو، مؤسس شركة الأسهم الخاصة "ليان جروب"، التي تمتلك واحدة من أكبر مواقع تعدين البيتكوين في أوروبا، "يبدو الأمر كما لو أننا ضاعفنا عدد الآلات التي لدينا".واستفادت "هت 8 ماينينغ" أيضا، حققت ازدهارا 241 في المائة على أساس سنوي في إيرادات التعدين في الربع الثاني، حيث جمعت 31.4 مليون دولار كندي "24.8 مليون دولار أمريكي"، وأشار رئيسها التنفيذي إلى أن حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) أثبتا وفرتهما نتيجة غياب الصناعة الصينية. وسجلت أرباح التعدين 19.3 مليون دولار كندي خلال هذه الفترة، بزيادة من 697 ألف دولار عن الفترة نفسها العام الماضي.قال داوني، من شركة هت 8، "في أعقاب الحظر الذي فرضته الصين على المعدنين المحليين، انخفض (الإنتاج) العالمي 40 ـ 50 في المائة، وفي هت 8 بدأنا في تعدين ما يقارب 40 ـ 50 في المائة من عملات البيتكوين، مع عدم وجود زيادة مباشرة في التكلفة".وأبلغت شركة التعدين "آرجو بلوكتشين" ـ مقرها المملكة المتحدة ـ عن زيادة 180 في المائة في الإيرادات في النصف الأول من عام 2021، مستشهدة بتغير في ظروف التعدين العالمية التي سمحت لها بإنتاج مزيد من العملات الرقمية دون زيادة عدد الآلات التي تستخدمها. وارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى 10.7 مليون جنيه استرليني، مقارنة بـ523074 جنيها في النصف الأول من عام 2020.وقدر سام دكتور، رئيس الاستراتيجية في شركة بيتودا الأمريكية المتخصصة في الأصول الرقمية، أن الأمر سيستغرق نحو 18 شهرا لعودة الطاقة إلى مستويات ما قبل الحظر. وسيستغرق استبدال الموارد المفقودة وقتا لأنه ينطوي على تحسين البنية التحتية للطاقة وبناء المرافق.حاول المعدنون من الصين الهجرة إلى الدول المجاورة مثل منغوليا وكازاخستان، لكن عديدا منهم لم يتمكن من نقل المعدات عبر الحدود. وكانت هناك أيضا مخاوف بشأن الموقف الذي ستتخذه السلطات المحلية بشأن تعدين البيتكوين.لتعدين البيتكوين تأثير بيئي شديد. ذلك أنه يمثل 0.4 في المائة من استهلاك الطاقة في العالم، ويستخدم سنويا كهرباء أكثر من فنلندا أو بلجيكا، وفقا لمؤشر كامبريدج بيتكوين لاستهلاك الكهرباء. وكان للمعدنين في الصين تأثير كبير بشكل خاص بسبب اعتمادهم على الطاقة التي تعمل على الفحم.قال محللون في شركة كاندريام الفرنسية إدارة الأصول، في إشارة إلى معايير الاستثمار المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة، "في الوقت الحالي نعتقد أن أمام العملات المشفرة طريقا طويلا للوفاء بهذه المعايير".خارج الصين يتجه نشاط التعدين نحو الأماكن ذات المصادر الوفيرة في الطاقة المتجددة مثل النرويج وكندا. لكن مع تزايد الطلب وجد مشغلو المواقع المتخصصون صعوبة في بناء المرافق بالسرعة الكافية.قال جيتل هوف بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة كريبتوفولت، وهي شركة تعدين نرويجية ومشغل مركز بيانات، "الأمر سيستغرق نحو عام أو أكثر حتى تتعافى طاقة التعدين. هناك كثير من معدات التعدين الجديدة التي يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة وكندا بدلا من الصين، لكن سعة مراكز البيانات تمثل المشكلة".في الولايات المتحدة كانت تكساس أحد أكبر المستفيدين من مشهد التعدين الجديد، في حين أن المواقع المتخصصة في النرويج ودول أوروبية أخرى تتراجع بسبب الطلب.قال مانجانيلو، من ليان جروب، "لدينا أشخاص يتصلون بنا ويتوسلون إلينا قبول آلاتهم. عرض بعضهم 50 في المائة من أرباحهم المستقبلية إذا أعطيناهم مساحة في مراكز البيانات الخاصة بنا".في الوقت نفسه انخفض كل من سعر وجودة أجهزة الحاسوب المطلوبة لتعدين وحدات التشفير. قبل حملة الصين الصارمة كان على المعدنين دفع أسعار متزايدة على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم أثناء بحثهم عن طرق أكثر كفاءة للحصول على عملات البيتكوين. وبسبب وفرة الخوادم غير المستخدمة في الصين، انهارت أسعار أجهزة الحاسوب.قال هوف بيترسن، من كريبتوفولت، "في الوقت الحالي ربحية تعدين البيتكوين عالية جدا لدرجة أنه حتى أقدم وأقل آلة فاعلة يمكن أن تكون مربحة".