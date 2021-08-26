507 مليارات ريال إيرادات الشركات المدرجة في الربع الثاني .. ارتفعت 86 %

حققت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إيرادات إجمالية بلغت 507 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، لتسجل نموا بلغ 86 في المائة على أساس سنوي، بعد أن كانت تبلغ نحو 272.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2020.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، يعود نمو الإيرادات للفترة إلى النمو الكبير في إيرادات قطاع الطاقة والمواد الأساسية التي لقت دعما من تحسن أسعار النفط والمواد البتروكيماوية.

وحققت أرامكو السعودية -أكبر شركة نفط في العالم- إيرادات تتجاوز 312.4 مليار ريال في الربع الثاني بنمو سنوي 153.5 في المائة، حيث سيطرت الشركة على نحو 61.6 في المائة من إيرادات الشركات المدرجة بالسوق السعودية.

وفي حال استثناء إيرادات "أرامكو السعودية" فإن إجمالي إيرادات الشركات محل الرصد بلغت 194.7 مليار ريال بنمو 30.3 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من 2020 والبالغة 149.4 مليار ريال، حيث يعود الجزء الأكبر إلى تحسن إيرادات شركات البتروكيماويات.

وحول أداء القطاعات، سجل 16 قطاعا نموا في الربع الثاني تصدرها قطاع الطاقة بعد نموه 151 في المائة ليبلغ 326.9 مليار ريال، ثم قطاع السلع طويلة الأجل التي نمت 76 في المائة لتتجاوز 936 مليون ريال، ثالثا المواد الأساسية التي نمت 68 في المائة عند 69.6 مليار ريال.

بينما تراجعت إيرادات أربعة قطاعات تصدرها تجزئة الأغذية بنحو 21 في المائة بعدما شهدت إيرادات القطاع خلال الفترة المماثلة نموا قويا نتيجة إقبال عملاء الشركات على الشراء تحسبا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا حينها.

في حين تراجعت إيرادات قطاع التطبيقات وخدمات التقنية 20 في المائة عند 261 مليون ريال، بينما انخفضت الإيرادات لقطاع الأدوية بشكل طفيف لتبلغ 326.7 مليون ريال.

وسيطر قطاع الطاقة على نحو 64.5 في المائة من الإيرادات، تلاه قطاع المواد الأساسية بإيرادات 13.7 في المائة، ثم كل من البنوك والاتصالات بنحو 4 في المائة لكل منهما.

ويشمل الرصد إيردات الشركات من النشاط الرئيس ولا يشمل الإيرادات الأخرى، وإيرادات قطاع التأمين وهي عبارة عن إجمالي الأقساط المكتتبة، بينما إيرادات القطاع البنكي عبارة عن مجموع الدخل من تمويل العمولات.

وحققت 33 شركة إيرادات مليارية خلال الربع الثاني 2021 من بين إجمالي الشركات المدرجة، باستثناء الشركات غير المعلنة خلال الفترة، وكذلك الصناديق العقارية المتداولة.

وبحسب الرصد، شكلت الشركات ذات الإيرادات المليارية نحو 18 في المائة من إجمالي عدد الشركات المعلنة لنتائج أعمالها للفترة، إلا أن إيراداتها شكلت نحو 94 في المائة من إجمالي إيرادات السوق خلال الفترة.



أكبر 5 شركات من حيث الإيرادات

حلت "أرامكو السعودية" بطبيعة الحال أولا من بين أكبر خمس شركات من حيث الإيرادات في السوق السعودية، في حين جاءت "سابك" ثانيا بإيرادات 42.4 مليار ريال تشكل 8.4 في المائة من السوق.

وصعدت إلى المرتبة الثالثة "السعودية للكهرباء" بإيرادات 18.94 مليار ريال تشكل 3.7 في المائة من السوق، ثم شركة "إس تي سي" بإيرادات 15.89 مليار ريال تمثل 3.1 في المائة من السوق.

إلى ذلك، قفزت إيرادات "بترو رابغ" ثلاثة أضعاف في الربع الثاني لتحقق المرتبة الخامسة من بين الشركات المدرجة بعد بلوغها 11.1 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية