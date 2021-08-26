الأسواق تترقب «جاكسون هول» .. ارتباك يتراجع بالذهب ويدعم الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس في حين ارتفع الدولار، وسط ترقب المستثمرين مؤشرات عن تقليص التحفيز الاقتصادي قبيل كلمة مقررة لجيروم باول رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1784.82 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1785 دولارا.

ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ليضغط على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا "بعض المستثمرين يريدون قليلا من الحماية في حال ورود مفاجأة تميل إلى التشديد النقدي من ندوة جاكسون هول"، مضيفا أن "الذهب قد يميل إلى النزول حتى انعقاد الندوة".

ومن المقرر أن يلقي جيروم باول كلمة في الندوة الاقتصادية السنوية للبنك المركزي الأمريكي في جاكسون هول بوايومنج اليوم.

وبينما يناقش عدد آخذ في التزايد من مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي" احتمال تقليص برنامج شراء السندات، فإن الزيادة في الإصابات بمتحور دلتا تلقي بظلال من عدم اليقين على تلك الرؤية.

وقال "إيه.إن.زد" للأبحاث في مذكرة "بالنسبة إلى الذهب، أي مؤشرات على تحلي مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي" بمزيد من الصبر في ظل الجائحة القائمة فإن الأسعار ينبغي أن تلقى دعما جيدا، لكن أي مكاسب في العوائد الحقيقية قد تثبط طلب المستثمرين".

ويعد الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة. وسيؤدي خفض مجلس الاحتياطي للتحفيز إلى معالجة الأمرين، ما يقلص جاذبية الذهب. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة والبلاتين 0.9 في المائة إلى 23.64 دولار و987.65 دولار للأوقية على الترتيب، وتراجع البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2402.86 دولار.

إلى ذلك، قبع الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع في ظل تفاؤل حيال أن متحور دلتا لن يخرج التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره، فيما يركز المستثمرون الآن على ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي لاستقاء مؤشرات على توقيت خفض التحفيز النقدي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.05 في المائة إلى 92.867 بعد أن نزل إلى 92.801 أثناء الليل للمرة الأولى منذ 17 آب (أغسطس).

وهبط الدولار الأسترالي، الذي يعد أحيانا مقياسا للإقبال على المخاطرة، 0.07 في المائة إلى 0.7269 دولار أمريكي، غير بعيد عن أعلى مستوى في أسبوع عند 0.72805 دولار الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وزاد تفاؤل المستثمرين حيال الآفاق منذ أن منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها الكاملة للقاح مضاد لكوفيد - 19 تنتجه "فايزر" و"بيونتيك" الاثنتين، في تحرك قد يسرع وتيرة عمليات التلقيح.

ومن المنتظر أن تلي ذلك بفترة قصيرة الموافقة الكاملة على لقاحات أخرى، وقال الدكتور أنتوني فاوتشي أكبر خبير في الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الثلاثاء "إنه من الممكن السيطرة على كوفيد - 19 بحلول أوائل العام المقبل".

والليلة قبل الماضية، أظهرت بيانات أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية في الولايات المتحدة استقرت في تموز (يوليو)، بينما يشير تسارع الشحنات إلى أن استثمار الشركات في المعدات قد يعوض التباطؤ المرتقب في إنفاق المستهلكين ويبقي الاقتصاد على مسار نمو قوي في الربع الثالث.

ومقابل اليورو، لم يطرأ تغير يذكر على الدولار عند 1.17685 دولار أمس، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1.1775 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر الدولار أيضا إلى حد كبير عند 109.975 ين، وهي عملة ملاذ آمن أخرى، ليتحرك قرب مركز نطاق تداوله منذ أوائل تموز (يوليو).