أمريكا تعتزم بيع حقوق إنشاء مزارع بحرية لطاقة الرياح

قالت أماندا ليفتون مدير إدارة طاقة المحيط الهادئ الأمريكية اليوم إن الولايات المتحدة تعتزم تنظيم مزايدة لبيع حقوق إنشاء مزارع بحرية لطاقة الرياح أمام سواحل ولايتي نورث وساوث كارولينا خلال العام المقبل.

ونقلت بلومبرج عن ليفتون القول: "نعتزم بيع حقوق تأجير مناطق لإقامة مزارع رياح في خليج نيويورك بنهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل، وأمام سواحل كارولينا".

وأضافت ليفتون أن الإدارة تدرس طرح أماكن أخرى لإقامة مزارع طاقة رياح أمام سواحل المحيط الأطلسي، حيث نعرف أننا نحتاج إلى استكشاف إمكانية طرح مناطق جديدة للتأجير بهدف مساعدة الولايات في تحقيق المستهدف بالنسبة للطاقة المتجددة.

