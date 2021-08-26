"بورشه" تتيح لعملائها اختيار أي لون مفضل للسيارة تايكان 2022

تسعى شركة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه باستمرار إلى إضافة المزيد من التحسينات إلى سياراتها الرياضية القريبة من الكمال أو سياراتها الرائعة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بأي شكل.

على سبيل المثال أضافت الشركة بعض الخيارات الفنية لسيارتيها بورشه تايكان 2022 وتايكان كروس توريزمو 2022. ولكن أهم ميزة هي أن الشركة الألمانية ولأول مرة تتيح للعملاء اختيار اللون المفضل لسيارتهم الجديدة من طراز تايكان 2022.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أنه في حين يوجد بالفعل عدد من الألوان الجيدة التي يمكن اختيار أحدها لطلاء سيارة العميل الجديد بها فإن العميل يمكنه بالفعل اختيار أي لون يقدمه لشركة بورشه ويطلب منها تحضيره لاستخدامه في السيارة التي قرر شراءها.

وكانت بورشه أتاحت الخدمة باسم "طلاء للعينة" مع السيارات الرياضية من طراز بورشه 911 ولكنها الآن وفرته لطراز تايكان 2022. ويعرف عشاق بورشه مدى أهمية برنامج "طلاء للعينة" بالنسبة للسيارات طراز 911 والآن يتم توسيعه ليشمل تايكان لإضفاء مزيد من الخصوصية على سيارة العميل من هذا الطراز.

ويدفع العميل 10 آلاف دولار إضافية لكي يستفيد من برنامج "طلاء للعينة" مع سيارته الجديدة من طراز تايكان 2022. ومن المقرر فتح باب حجز السيارة تايكان 2022 قريبا جدا لذلك على العملاء التفكير في اللون الذي يفضلونه للسيارة بهدف الاستفادة من برنامج "طلاء للعينة".