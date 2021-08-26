مصر تحقق اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة 89 %

قالت وزارة التموين المصرية اليوم إن مصر وصلت إلى اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 89 في المائة بعد زيادة زراعة القصب والبنجر وإن لديها احتياطيات إستراتيجية تكفي حتى الموسم المقبل. ويستمر موسم بنجر السكر في مصر من فبراير حتى يونيو.

وأكدت أيضا أن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ يونيو بعد انقضاء أجل حظر على الاستيراد. وتسعى مصر لشراء 200 ألف طن من السكر الخام في مناقصة. وتابعت الوزارة قائلة إن زيادة في الآونة الأخيرة في أسعار السكر العالمية لم تؤثر بعد في الأسعار المحلية.

وتدفع مصر منذ وقت طويل إلى توسيع إنتاج السلع الأولية في إطار سعيها لاحتواء فاتورة الواردات وتسعى لتعزيز الاحتياطيات الإستراتيجية خلال الجائحة.

وفي ديسمبر 2019 قالت وزارة الزراعة إن نسبة اكتفاء مصر الذاتي من السكر 80 في المائة. وقال وزير التموين إن مصر تنتج 50 في المائة من احتياجاتها من القمح.