رفع سعر الفائدة في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا

أعلن بنك كوريا الجنوبية المركزي اليوم رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75%، في أول زيادة للفائدة في كوريا الجنوبية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن قرار بنك كوريا المركزي جاء في الوقت الذي تواجه كوريا فيه أسوأ تفش لفيروس كورونا على الإطلاق مع بقاء عدد الإصابات الجديدة اليومية فوق 1000 إصابة لأكثر من 50 يومًا.

وكان بعض المحللين يتوقعون بالفعل إقدام البنك على رفع سعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر ، حيث ألمح محافظ البنك لي جو-يول بقوة إلى أنه قد يبدأ تطبيع السياسة النقدية "خلال هذا العام".

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.5% في مايو من العام الماضي بعد تطبيق خفض طارئ بمقدار نصف درجة مئوية، وذلك من أجل تعزيز الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.

وعلى الرغم من علامات الانتعاش القوي في الصادرات، أثر ضعف الاستهلاك على التوظيف وزاد الضغط على صانعي السياسات. ويظهر الاقتصاد الكوري علامات على الانتعاش بفضل تعافي الصادرات على نحو قوي. فقفزت الصادرات بنسبة 40.9% سنويا في أول 20 يومًا من أغسطس الحالي على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات والمنتجات البترولية.

وارتفعت الصادرات التي تمثل نصف الاقتصاد بنسبة 29.6 % سنويا في يوليو الماضي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 55.4 مليار دولار، ما يعد ارتفاعا للشهر التاسع على التوالي.