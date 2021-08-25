واشنطن تفرض ضريبة على الهواتف الأرضية والمحمولة



قررت ولاية واشنطن الأمريكية فرض ضريبة على خطوط الهاتف الأرضي وخدمات الهاتف المحمول مسبقة الدفع خلال أكتوبر المقبل لتمويل خدمة الخط الساخن الجديد لطلب خدمات الصحة العقلية.

ونقلت بلومبرج عن مذكرة خاصة لإدارة الإيرادات في ولاية واشنطن القول إن الضريبة ستبدأ من 24 سنتا للخط الواحد وتزيد إلى 40 سنتا في أول يناير 2023.

وبحسب المذكرة فإن الإدارة ستتلقى إخطارا منفصلا بكل نوع من أنواع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين عبر الخط الساخن الجديد.

يذكر أن ضريبة التعامل مع الأزمات في ولاية واشنطن تم إقرارها بقانون لعام 2021، حيث تشمل التعامل مع الأزمات السلوكية وخدمات الوقاية من الانتحار.