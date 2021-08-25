هبوط مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي

هبطت مخزونات النفط الأمريكية ثلاثة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 432.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2020، متجاوزة متوسط التوقعات في مسح أجرته "رويترز" والذي أشار إلى انخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 70 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد 66 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وانخفضت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 225.92 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 600 ألف برميل إلى 138.46 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 300 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بواقع 426 ألف برميل يوميا.