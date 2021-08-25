البرازيل تبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لمواطنيها بداية من منتصف سبتمبر

نقلت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية عن وزير الصحة مارسيلو كيروجا القول إنه سيتم بدءا من منتصف سبتمبر القادم إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا.

وأوضح الوزير أنه سيتم توفير الجرعة الثالثة لكبار السن ممن تتراوح أعمارهم بين 70 و80 عاما، ولمن يعانون من ضعف في المناعة.

وقررت الحكومة أن تكون الجرعة الثالثة بلقاح فايزر .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير القول إن الوزارة ستقلص الفاصل الزمني بين جرعات لقاحات فايزر وأسترازينيكا من 12 أسبوعا إلى ثمانية أسابيع بداية من منتصف الشهر القادم.

ووفقا لأحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تم إعطاء نحو 180 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البرازيل 20.6 مليون حالة، والوفيات نحو576 ألفا.