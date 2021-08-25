154 مليار دولار حجم سوق ألعاب الفيديو في 2021.. ثلثها للصين

تدر أسواق ألعاب الفيديو عائدات كبيرة كل عام، حيث سيبلغ حجم سوقها العالمي خلال العالم الحالي 154.6 مليار دولار.

وكالعادة تصدرت الصين كأكبر سوق لألعاب الفيديو بـ 49.3 مليار دولار في 2021 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 71.2 مليار دولار في 2025، متقدمة بفارق كبير عن أمريكا التي احتلت المركز الثاني هذا العام بـ 30.4 مليار، وسترتفع في 2025 إلى 42.5 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير لموقع "إحصائيات الأسواق الرقمية".

اليابان التي يتوقع بأن تحقق 18.2 مليار دولار خلال 2021، تعد سوقا استثنائيا لألعاب الفيديو، حيث أشار التقرير بأنها قيمة سوقها سيرتفع إلى 24 مليار دولار في 2025، أي أربعة أضعاف الإيرادات في كوريا الجنوبية أو المملكة المتحدة أو الهند.