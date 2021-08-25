وزير نرويجي يدعو إلى خفض معدل إنفاق الثروة النفطية

قال وزير المالية النرويجي، جان توري سانر، إنه في ظل تحسن اقتصاد البلاد، وانخفاض معدلات البطالة، وعودة المزيد من الأشخاص إلى العمل، من المهم أيضا خفض حجم إنفاق الثروة النفطية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأربعاء عن سانر قوله للصحفيين قبيل انطلاق مؤتمر الميزانية التابع للحكومة، إن "هدفنا هو أن تضع الميزانية أساسا جيدا للخروج من الأزمة بصورة أقوى، وأن يتمكن المواطنون من العودة إلى وظائفهم، وأنتا علينا تعزيز التحول الأخضر".

يذكر أن التحسن في سوق العمل في النرويج كان يسير بوتيرة أسرع من المتوقع، ويتمثل التحدي الرئيسي بالنسبة للعديد من الصناعات في الوقت الحالي، في الوصول إلى العاملين بقدر كاف.

وعلى صعيد متصل، تقول رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرج، إن المؤشرات تشير إلى الاتجاه الصحيح للاقتصاد النرويجي.

يذكر أن اقتصاد النرويج عاد إلى مستوياته خلال فترة ما قبل تفشي جائحة كورونا في الربع الثاني من العام، حيث تسبب إعادة فتح أغنى دولة في منطقة الشمال في زيادة في الاستهلاك.

وكان مكتب الإحصاءات النرويجي قال يوم الجمعة الماضي إن إجمالي الناتج المحلي في البر الرئيسي، الذي لا يشمل النفط والغاز وصناعة الشحن النرويجية، "عاد تقريبا لنفس مستوى فبراير 2020، وهي الفترة التي كانت تسبق وصول الجائحة بالكامل إلى النرويج".

وساعد نظام الرعاية الاجتماعية الشامل والرقمنة واسعة الانتشار في الصمود أمام الجائحة بشكل أفضل من الدول الأخرى، بينما تعتمد الدولة الغنية بالنفط أكثر من ذي قبل على أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم من أجل تحفيز الميزانية.