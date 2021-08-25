تراجع ثقة الشركات الألمانية بفعل زيادة الإصابات بكورونا

كشف مسح اليوم الأربعاء أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت لثاني شهر على التوالي في أغسطس إذ أصبحت توقعات الشركات أكثر تشاؤما بشأن الشهور المقبلة في أكبر اقتصاد أوروبي بفعل زيادة الإصابات بكوفيد-19 واختناقات الإمدادات.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى 99.4 من قراءة معدلة بالخفض عند 100.7 في يوليو .

وأشار استطلاع أجرته ر"ويترز" لآراء محللين إلى قراءة عند 100.4 في أغسطس .

وقال كليمنس فوست رئيس معهد إيفو في بيان "خيم (التشاؤم) على المعنويات في الاقتصاد الألماني مجددا.

اختناقات الإمداد للمنتجات الوسيطة في الصناعات التحويلية والمخاوف بشأن زيادة أعداد الإصابات تفرض ضغوطا على الاقتصاد".