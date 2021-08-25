المغرب يأسف لقرار الجزائر "غير المبرّر" قطع علاقاتها الدبلوماسية معه

أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر "غير المبرّر تماماً" قطع علاقاتها الدبلوماسية معه، وفق ما أفادت وزارة الخارجية المغربية في بيان صدر ليل الثلاثاء-الأربعاء بعيد ساعات على إعلان القرار من الجانب الجزائري بدعوى "أعمال عدائية" من المملكة.

وأكد بيان الخارجية المغربية أنّ الرباط "ترفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها"، معتبراً أنّ هذا القرار "كان متوقعاً بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة"، وذلك بحسب الفرنسية.