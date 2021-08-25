«نمو» تكسب 36 نقطة بتداولات قيمتها 15 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.16 في المائة لتغلق عند 24524 نقطة رابحة 36 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 25 في المائة بنحو خمسة ملايين ريال لتصل إلى 15 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 29 ألف سهم لتصل إلى 165 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 5 في المائة بنحو 49 صفقة لتصل إلى 912 صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنحو 0.6 في المائة ليغلق عند 231 ريالا، يليه سهم "الناقول" بنحو 0.5 في المائة ليغلق عند 121.80 ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بنحو 0.36 في المائة ليغلق عند 276.60 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "المركزي الكندي الطبي" بنحو 1 في المائة ليغلق عند 98 ريالا، يليه سهم "سمو" بنحو 0.75 في المائة ليغلق عند 66.10 ريال، وحل ثالثا سهم "بنان" بنحو 0.44 في المائة ليغلق عند 68 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 3.3 مليون ريال، يليه سهم "حديد وطني" بقيمة 3.2 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "بنان" بقيمة 2.5 مليون ريال.