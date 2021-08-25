بورصة وول ستريت تصعد ستاندرد اند بورز 500 لتسجيل مستوى الإغلاق القياسي الـ 50 هذا العام

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الثلاثاء بعد جلسة تعاملات خفيفة في أواخر الصيف إذ أبقت موافقة كاملة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على لقاح لكوفيد-19 وغياب عوامل سلبية على شهية المستثمرين للمخاطرة قبيل ندوة جاكسون هول التي تترقبها الأسواق.

وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية جميعها مرتفعة وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أعلى مستويات إغلاق على الإطلاق.

وشهدت الجلسة أيضا تسجيل ستاندرد اند بورز مستوى الإغلاق القياسي الخمسين حتى الآن هذا العام.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 32.19 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 35367.90 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 6.70 نقطة، أو 0.15 بالمئة، ليغلق عند 4486.23 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 77.15 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 15019.80 نقطة.

وجاء قطاع الطاقة كأكبر الرابحين بين القطاعات الأحد عشر الرئيسية في المؤشر ستاندرد اند بورز، بدعم من استمرار صعود أسعار النفط.