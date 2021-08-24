مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ترتفع 1% على أساس سنوي في يوليو

زادت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في يوليو ، لكن الزخم في سوق الإسكان يتباطأ وسط قفزة في الأسعار يقودها نقص حاد في العقارات المعروضة في السوق.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 1.0 بالمائة إلى معدل سنوي قدره 708 آلاف وحدة الشهر الماضي. وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يونيو بالرفع إلى 701 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 676 ألف وحدة، بحسب "رويترز" .

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغير في مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، إلى معدل سنوي قدره 700 ألف وحدة في يوليو .

