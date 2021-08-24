النفط يرتفع بعد موافقة أمريكية كاملة على لقاح كورونا.. "برنت" عند 69.2 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها الكاملة على استخدام لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكوفيد-19، مما عزز آمال المستثمرين بطلب أعلى على الوقود إثر زيادة محتملة لمعدلات التطعيم في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت الخام 46 سنتا، ما يعادل 0.7 في المائة، إلى 69.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، وكسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا ما يوازي 0.5 في المائة إلى 65.98 دولار.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من خمسة في المائة أمس، بدعم من هبوط الدولار بعدما مُني بأكبر خسارة أسبوعية فيما يزيد عن تسعة أشهر في الأسبوع الماضي.

وأصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، التي منحت اللقاح موافقة للاستخدام الطارئ في ديسمبر، موافقتها الكاملة على تطعيم من يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر باللقاح الذي يؤخذ على جرعتين.

كما عزز الأسعار ترجيح استطلاع مبدئي لـ"رويترز" قبل صدور بيانات عن القطاع، هبوط مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بينما يتوقع ان تكون مخزونات نواتج التقطير قد ارتفعت.

وانتعش استهلاك شركات التكرير الهندية من الخام في يوليو لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع تعافي الطلب على الوقود مما دعم الأسعار.