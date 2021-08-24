أسهم اليابان تقتفي أثر "وول ستريت" وتغلق مرتفعة.. "سوفت بنك" يقفز 1.5%

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم لتقتفي أثر مكاسب في وول ستريت، إذ قفزت الأسهم ذات الثقل لمجموعة سوفت بنك وشركات تكنولوجيا أخرى بجانب قطاعي الطاقة والنقل.

وارتفع المؤشر نيكي 0.87 في المائة إلى 27732.10 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا في المائة إلى 1934.20 نقطة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مرتفعة أمس الاثنين، فيما أغلق المؤشر ناسداك عند أعلى مستوى على الإطلاق، بعد أن منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها الكاملة للقاح مضاد لكوفيد-19 طورته فايزر وبيونتيك.

وما زال معدل التلقيح في اليابان أقل من بقية الدول المتقدمة وتكافح مستشفيات البلاد أسوأ موجة تفش، وفي ظل هذه الجائحة تستضيف طوكيو دورة الألعاب البارالمبية.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة عالميا 1.53 في المائة، بينما صعد سهم طوكيو إلكترون لإنتاج معدات صناعة الرقائق اثنين في المائة. وتقدم سهم فانوك لصناعة الروبوت 1.58 في المائة.

كما تصدرت شركات الشحن البحري المكاسب في السوق، لترتفع 3.55 في المائة وارتفعت أسهم شركات الطيران 3.14 في المائة. وارتفعت أسهم شركات صناعة الصلب 2.76 في المائة.

وكان سهم شوا دينكو لإنتاج المواد الصناعية الأسوأ على المؤشر نيكي، إذ انخفض 9.63 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن بيع أسهم جديدة.

وتلاه سهم ياماها موتور بخسارة 5.73 في المائة وسهم أوليمبوس الذي تراجع 2.67 في المائة.