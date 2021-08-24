بنك "يو بي إس" : سعر النفط قد يرتفع إلى 75 دولارا للبرميل

رغم تراجع أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع الماضي وتعرضها لضغوط أقتصادية وتجدد المخاوف بشأن فيروس كورونا يرى بنك يو بي إس جروب السويسري العملاق أن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع تحسن الطلب في الصين.

ونقلت "بلومبيرج" عن تقرير محللي البنك وبينهم جيوفاني ستاونوفو القول إنه من المحتمل عودة سعر خام برنت القياسي إلى 75 دولار للبرميل في ظل استمرار نقص المعروض من الخام في السوق.

وأشار إلى تراجع احتمالات عودة إمدادات النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية خلال 2021. في الوقت نفسه يستمر تراجع المخزون العالمي من النفط الخام في الوقت الذي رفضت فيه دول أوبك بلس العودة إلى مستويات الإنتاج العالية التي تم خفضها بشدة في الربع الثاني من 2020 بعد انهيار أسعار النفط.

وبحسب تقديرات يو بي إس فإن الطلب العالمي على النفط يبلغ حاليا 97.5 مليون برميل يوميا ومن المحتمل وصوله إلى 99 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي مع تحسن النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة في دول عديدة منها الصين.