أمريكا تعرض للبيع أكبر كمية احتياطي النفط الاستراتيجي خلال سبع سنوات

تعتزم الولايات المتحدة بيع أكبر كمية من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ 2014 في الوقت الذي تتراجع فيه توقعات الطلب على الوقود مع عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية تعتزم عقد مزايدة لبيع 20 مليون برميل من النفط الخام وهو ما يعادل ضعف الكمية التي تم عرضها للبيع منذ ثلاثة أشهر ونصف.

وسيتم تسليم كميات النفط المباعة خلال الربع الأخير من العام المالي عندما يكون الطلب الأمريكي على البنزين وغيره من أنواه الوقود ضعيفا وتتباطأ مشتريات مصافي النفط من الخام حيث تتوقف عن العمل لأغراض الصيانة والإصلاح. يأتي الإعلان عن بيع كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الخام بنسبة 15% مقارنة بمستواه في أوائل تموز/يوليو الماضي والذي كان أعلى مستوى لها منذ ستة أعوام ونصف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الولايات المتحدة لن تواجه مشكلة في بيع كميات النفط الخام نظرا لآن الإنتاج الحالي من النفط لا يلبي حجم الطلب بالكامل، بحسب جون كولمان خبير سوق النفط في أمريكا الشمالية بمؤسسة وود ماكينزي للاستشارات. ويرى كولمان أن السوق ستظل تواجه نقصا في الإمدادات خلال الربع الأخير من العام الحالي، وبالتالي سيتم امتصاص الكميات التي ستطرحها الإدارة الأمريكية للبيع