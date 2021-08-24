كاريكاتير 2021/08/24

كاريكاتير
- 2.49 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 10 شركات في البورصات العربية
- تعليق تداول سهمي "الصقر للتأمين" و"مسك" لجلسة واحدة
- متفائلون أمريكيون: اقتراب القضاء على سلالة "دلتا"
- "إنفاذ" يشرف على 7 مزادات علنية تستعرض 27 فرصة عقارية
- اعتبارا من 15 سبتمبر.. إلزام وسطاء شحن البضائع بـ "وثيقة النقل"
- لاغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.. السعودية تكشف عن أضخم المبادرات والبرامج التقنية للرياديين
- "يوتيوب" يدفع أكثر من 30 مليار دولار لمنتجي الفيديوهات خلال ثلاث سنوات
- فايزر تعتزم شراء "تريليوم" لإنتاج أدوية السرطان مقابل 2.3 مليار دولار
- نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي
- الطبيعة الخلابة والنظام المالي الآمن تجذب كبار أثرياء العالم للعيش في سويسرا
أضف تعليق