تطبيق Computer Launcher لتحويل واجهة الهاتف إلى واجهة ويندوز

يسعى المستخدمون دائما إلى الوصول لتطبيقاتهم بأسهل وأسرع الطرق وتنفيذ جميع مهامهم بضغطة زر واحدة، وهنا يأتي دور تطبيقات تخصيص واجهة الهواتف التي تعمل على تغير تصميم وشكل الواجهة من النمط الاعتيادي، ليتسنى للمستخدمين الوصول لما يريدونه بأقرب وقت، ولعل نظام ويندوز هو أكثر أنظمة التشغيل شهرة واستخداما على مستوى العالم، لذلك يأتي تطبيق Computer Launcher ليعمل على تحويل واجهة الهاتف إلى واجهة نظام ويندوز، ليتمتع المستخدمون بتجربة استخدام سلسة وسهلة.ويوفر التطبيق شريطا سفليا ونوافذ كلاسيكية كتلك المستخدمة على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز، إلى جانب توفيره عديدا من مزايا النظام مثل سلة المهملات ومدير الملفات الذي سيسمح للمستخدم بإنشاء مجلدات وقصها ونسخها ولصقها ونقلها أو مشاركتها، مع دعم فك ضغط أو استخراج ملفات المضغوطة بمختلف أنواعها، ويتضمن الشريط السفلي أيضا زر قائمة "ابدأ" الخاصة بنظام ويندوز، واختصارات التطبيقات الأكثر استخداما، إضافة إلى جزء خاص بالوقت والتاريخ، وزر خاص للوصول إلى مركز الإشعارات.كما يوفر التطبيق عديدا من المزايا الأخرى كالمجلدات القابلة للتحرير والخلفيات المتحركة ومربعات خاصة بالطقس والتقويم والصور والسمات وحزم الرموز المختلفة، إلى جانب القدرة على إخفاء التطبيقات وإضافتها إلى قائمة "ابدأ" وتخصيصها.