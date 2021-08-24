رغم تراجعها للجلسة الـ4 .. الأسهم السعودية تحافظ على مستويات الدعم 11060 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة في أطول سلسلة تراجع منذ شهر لتغلق عند 11062 نقطة بنحو 13 نقطة بنحو 0.12 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.17 في المائة ليغلق عند 1496 نقطة. وجاء التراجع وسط انخفاض معظم القطاعات والأسهم. واستطاعت السوق الحفاظ على مستويات الدعم 11060 نقطة، التي أشير إليها في تقارير سابقة، ما يظهر أهميتها من ناحية فنية، استمرار الحفاظ عليها مع ظهور محفزات إيجابية سيدفع بالسوق لتعويض ما فقدته من تراجع خلال الجلسات القليلة الماضية. ومن جانب آخر التحركات الإيجابية للسوق ليس من المتوقع أن تستمر إلى مدى أبعد طالما لم تسجل الشركات أرباحا في الأرباع المقبلة تحسن من العوامل الأساسية وتبقي العوائد جذابة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11090 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11032 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، بينما الأعلى عند 11179 نقطة رابحا 0.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11062 نقطة فاقدا 13 نقطة بنحو 0.12 في المائة. وارتفعت السيولة 13 في المائة بنحو 650 مليون ريال لتصل إلى 5.7 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو عشرة ملايين سهم لتصل إلى 160 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 7 في المائة بنحو 16 ألف صفقة لتصل إلى 266 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 2.7 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 1.1 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 0.8 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنحو 1.7 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 25 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 17 في المائة بقيمة 966 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 8 في المائة بقيمة 445 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "شمس" بنحو 5.7 في المائة، ليغلق عند 62.90 ريال، يليه سهم "الزامل للصناعة" بنحو 5.1 في المائة، ليغلق عند 37.85 ريال، وحل ثالثا سهم "تنمية" بنحو 4.7 في المائة، ليغلق عند 111 ريالا. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "فتيحي" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 31.60 ريال، يليه سهم "أسمنت القصيم" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 83.70 ريال، وحل ثالثا سهم "عذيب للاتصالات" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 29.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 325 مليون ريال، يليه سهم "سابك" بقيمة 243 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء" بقيمة 219 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية