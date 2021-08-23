أسعار النفط تقفز 5% بدعم من تراجع الدولار

قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمائة أثناء التعاملات اليوم الاثنين متعافية من سلسلة خسائر استمرت سبع جلسات، بدعم من تراجع الدولار ومكاسب أسواق الأسهم العالمية.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 3.27 دولار، أو 5 بالمائة، إلى 68.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها منذ 21 مايو عند 64.60 دولار.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.31 دولار، أو 5.3 بالمائة، إلى 65.35 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز" .

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد سجلا الأسبوع الماضي أسوأ خسارة أسبوعية في أكثر من تسعة أشهر مع هبوط برنت حوالي ثمانية بالمائة والخام الأمريكي نحو تسعة بالمائة.

لكن تراجع الدولار أعطى دفعة للنفط اليوم الاثنين بأن جعل الخام أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.