بريطانيا تطلب 35 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر لنهاية 2022

علنت الحكومة البريطانية الإثنين انها طلبت 35 مليون جرعة إضافية من لقاح تحالف فايزر/بايونتيك ضد كوفيد-19 لتسلم اعتبارا من النصف الثاني من عام 2022 بهدف تأمين حماية من فيروس كورونا والمتحورات "للسنوات المقبلة".

هذا العقد يضاف الى أكثر من 500 مليون جرعة بينها 100 مليون من فايزر/بايونتيك سبق ان طلبتها بريطانيا، إحدى الدول الأكثر تضررا في أوروبا من الوباء (أكثر من 131 ألف وفاة).

لم تحدد قيمة العقد الجديد فيما زاد مختبرا فايزر وموديرنا أسعارهما للطلبيات الجديدة من الاتحاد الأوروبي وهو ما فسرته السلطات الفرنسية بضرورة التكيف مع المتحورات، بحسب "الفرنسية".

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان "من الحيوي أن نقوم بكل ما هو ممكن لحماية البلاد في المستقبل، سواء كان من الفيروس الذي شهدناه أو متحوراته".

وعرض هذا العقد الجديد مشيرا الى أنه يندرج في إطار "تحضيرات حثيثة لتجهيز برنامجنا للتلقيح للمستقبل بهدف إبقاء البلاد في مأمن للسنوات المقبلة".

وفي بريطانيا تلقى حوالى 88% من الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 16 عاما جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد وحوالى 77% الجرعتين. وتعهدت البلاد أيضا إعطاء مئة مليون جرعة بحلول السنة المقبلة.