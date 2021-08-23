"يوتيوب" يدفع أكثر من 30 مليار دولار لمنتجي الفيديوهات خلال ثلاث سنوات

أعلنت شركة موقع بث ملفات الفيديو عبر الإنترنت يوتيوب صرف أكثر من 30 مليار دولار لمنتجي الفيديوهات التي تم بثها على الموقع خلال السنوات الثلاث الماضية من حصيلة الإعلانات وبيع المنتجات وغيرها من الخدمات التي يقدمها الموقع.

وفي الوقت نفسه قالت "جوجل" التي تمتلك يوتيوب إنها قدمت جزءا من عائدات إعلاناتها إلى أكثر من مليوني منتج فيديوهات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة يوتيوب القول إنها مهدت الطريق أمام هذا النمو من خلال تجهيز الموقع لخدمة المعلنين. وقال نيل موهان مدير الإنتاج في يوتيوب "مسؤوليتنا كمنصة عالمية هي توفير هذا المكان (للمبدعين) بطريقة عملية".

يذكر أن يوتيوب بدأ تقاسم عائدات الإعلانات مع مبدعي الفيديوهات عام 2007، وصاغ بعد ذلك نظاما محكوما بقواعد بسيطة. وانهار هذا النظام بعد ذلك نتيجة مقاطعة المعلنين لموقع يوتيوب بسبب نشر فيديوهات غير مناسبة. واعتبارا من 2018 خفض موقع يوتيوب عدد القنوات التي يدفع لها مقابل بنسبة كبيرة مع التركيز على القنوات التي تحقق معدلات مشاهدة وتلتزم بقواعد محددة.

ويحصل موقع يوتيوب على 45% من عائدات إعلانات الفيديوهات الأعلى مشاهدة على الموقع في حين يحصل أصحاب الفيديوهات على النسبة الباقية.

وقال موهان إن الموقع لا يعتزم تغيير هذه القاعدة.