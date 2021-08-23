الأمم المتحدة: أكثر من 65 ألف امرأة في اليمن استفدن من دعم مركز الملك سلمان للإغاثة 

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أسهمت في تحسين خدمات الحماية المقدمة للنساء والفتيات الأكثر ضعفاً في اليمن.

وقال الصندوق في بيان له أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم دعما سخيا لخدمات الحماية للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، استفاد منه أكثر من 65.000 امرأة وفتاة في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2021م، مشيراً إلى انه جرى حتى الآن

تقديم جلسات توعوية لأكثر من 30,000 شخص، وتدريب حوالي 800 امرأة تواجه العنف على مهارات كسب العيش، وتقديم مساعدات نقدية لأكثر من 200 امرأة من الفئات الأكثر احتياجاً، مع دعم ثمانية مساحات آمنة ومأوى في تسع محافظات يمنية.

وأكد البيان أن الشراكة بين المركز والصندوق في اليمن ساعدت منذ 2015 في الوصول إلى مئات الآلاف من النساء والفتيات وتقديم خدمات الصحة الإنجابية والحماية لهن.