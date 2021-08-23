99 % من طلاب التعليم العام تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة أن نسبة طلاب وطالبات التعليم العام الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغت 99 في المائة، على أن يتم استكمال النسبة الباقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت الوزارة أهمية استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا للحماية ومقاومة متحوّرات الفيروس.

وفي سياق ذي صلة، سجلت المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية (360) حالة مؤكدة، وتعافي (741) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4487) حالة منها (1127) حالة حرجة.

