بعد أسبوع صعب .. الأسهم الأوروبية تصعد على خطى نظيرتها الآسيوية

اقتفت الأسهم الأوروبية أثر ارتفاع نظيرتها الآسيوية اليوم بعد موجة بيع قاسية الأسبوع الماضي بفعل القلق بشأن النمو العالمي بينما يترقب المستثمرون سلسلة من بيانات أنشطة الأعمال.

وبحسب "رويترز" صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المائة بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد أن تسببت مخاوف من ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 وتدقيق أشد على الشركات الصينية في دفعه لأسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر.

وستصدر قراءة آي إتش إس ماركت لأنشطة الأعمال في اليورو وبريطانيا لشهر أغسطس في وقت لاحق اليوم فيما من المتوقع أن تظهر الأرقام تباطؤا طفيفا في النشاط.

وبين الأسهم الفردية قفز سهم مجموعة متاجر البقالة البريطانية سينسبري 6.6 في المائة بعد تقرير ذكر أن شركات استثمار مباشر تبحث احتمال تدشين عروض استحواذ على الشركة بقيمة تزيد عن 9.53 مليار دولار.

وارتفع سهم بيونتيك الألمانية 4.4 في المائة بعد أن ذكر تقرير أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تهدف لمنح موافقة كاملة للقاحها الخاص بشريكتها فايزر.

وهوى سهم كيمبرا موني بنك ومقرها سويسرا 29.2 في المائة ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن أنهت الشركة شركاتها لبطاقات الائتمان مع ميجروس للبيع بالتجزئة السويسرية.