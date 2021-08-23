تهديدات "دلتا" لتعافي الاقتصاد تصعد بأسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعدما تراجع الدولار عن ذروة عدة أشهر كما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن مخاوف المستثمرين من أن تضعف سلالة دلتا وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

وبحسب "رويترز" صعد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1785 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بينما زاد في التعاملات الآجلة في أمريكا 0.2 في المائة أيضا إلى 1786.50 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 في المائة متراجعا عن أعلى مستوى في 9 أشهر ونصف الذي سجله الأسبوع الماضي ليزيد من إغراء الذهب لحائزي عملات أخرى.

وفي أوضح مؤشر حتى الآن على تأثير دلتا على خطط المركزي الأمريكي دفعته قيود كوفيد 19 لعقد الندوة الاقتصادي السنوية في جاكسون هول يوم 27 أغسطس افتراضيا وليس بالحضور الشخصي كما كان مقررا.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول كلمة في الندوة عن التوقعات الاقتصادية.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية في شركة اناند راثي شيرز للسمسرة ومقرها مومباي "لا اعتقد أن باول سيعطي تسلسلا زمنيا واضحا لسحب التحفيز .. لذا سينزل الدولار وقد يرتفع الذهب لأعلى من 1800 دولار".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1 في المائة إلى 23.23 دولار للأوقية وصعد البلاتين 1.5 في المائة إلى 1010.53 دولار. وارتفع البلاديوم 1.6 في المائة إلى 2311.32 دولار متعافيا من أقل مستوى في 5 أشهر الذي سجله في وقت سابق.