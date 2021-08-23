الطبيعة الخلابة والنظام المالي الآمن تجذب كبار أثرياء العالم للعيش في سويسرا

لن تتوقف سويسرا عن اجتذاب كبار أثرياء العالم رغم أنها دولة صغيرة تقع في حضن جبال الألب و يبلغ تعداد سكانها 8.5 ملايين نسمة وقد ضمت قائمة أغنى 300 شخص في سويسرا التي نشرت 2020 عددا كبيرا من أشهر أثرياء العالم.

وذكرت مجلة بيلانز الاقتصادية التي تصدر في مدينة زيورخ السويسرية أنه يوجد في سويسرا 135 مليارديرا. وبلغت نسبة المليونيرات 14.9% من تعداد السكان في سويسرا عام 2020 وفقا لتقدير بنك كريدي سويس مما يعني وجود مليونير 1 بين كل 6 أفراد من السكان.

ومن الأمور التي تجذب مليونيرات العالم للإقامة في سويسرا تمتعها بطبيعة خلابة وبنوك شهيرة تتميز بسرية الحسابات المصرفية إلى جانب الأمان.

ويقول محللون أن من اسباب إقبال الأثرياء على سويسرا سهولة إدارة مخاطر دفع ضرائب عالية فيها بالنسبة لأصحاب الدخول الكبيرة على عكس دول أخرى ويرجع ذلك إلى وضعها المالي المستقر. وقد أدت الجائحة إلى سعي كبار الأثرياء لامتلاك العقارات الفاخرة في سويسرا مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.